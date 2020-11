Einen Herzenswunsch hatte sie noch: die Fertigstellung des barocken Terrassengartens zu erleben, für dessen Wiederherstellung sie sich begeistert und spendabel engagierte. Es war ihr leider nicht vergönnt. Am Samstag starb Doris Konrad, infiziert vom Coronavirus, im Alter von 87 Jahren. Eine ungewöhnliche Frau, die Kirchheimbolanden fehlen, aber in herzlicher und dankbarer Erinnerung bleiben wird.

In ihrer Heimatstadt Saarbrücken hatte die junge Frau Kunstgeschichte und – mit Abschluss - Modedesign studiert. Kunstverstand, Stilgefühl und Eleganz trafen sich bei ihr mit Mitmenschlichkeit und Großzügigkeit, die bereits im Elternhaus geprägt worden waren und zeitlebens vielen Hilfsbedürftigen zugute kamen. In ihrem späteren Mann Karl Dieter Konrad fand sie einen Gleichgesinnten: Im Krieg zweimal schwer verwundet, hatte sich der Unternehmersohn geschworen, „ein guter, also ein sozialer Mensch zu sein“, wie Doris Konrad einmal in liebevoller Erinnerung anmerkte.

Als sein Vater Karl Konrad aus gesundheitlichen Gründen die Führung der seit 1952 in Kirchheimbolanden beheimateten Firma KKS abgeben musste, ließ sich der Sohn pflichtbewusst aufs beruflich unbekannte Metier ein, machte mit Visionen und Geschäftssinn die auf Zusatzstoffe für Metzgereien und Fleischindustrie spezialisierte Firma zu einem florierenden Unternehmen, das mittlerweile in vierter Familiengeneration geführt wird.

Eigene Stiftung gegründet

Auf diesem wirtschaftlichen Erfolg konnten Mäzenatentum und soziales Engagement gründen, das die Eheleute mit einer gemeinsamen Stiftung krönten. Seit langem trägt diese dazu bei, dass die Tagesbetreuung Demenzkranker im Kirchheimbolander Haus „Vergiss mein nicht“ in angenehmer Atmosphäre stattfinden kann, und sie unterstützt außerdem über die Region hinaus die Behandlung leukämiekranker Kinder. Erst kürzlich war die Doris-und-Karl-Dieter-Konrad-Stiftung wieder an der Finanzierung eines Kleinbusses für Fahrten der „Vergiss- mein-nicht“- Gäste beteiligt.

Für Doris Konrad bedeutete Schönheit, gepaart mit kreativer Lust, Erfüllung in einem umfassenden Sinne. Gab sie als junge Frau in Zeitschriften und bei „Tele Saar“ Geschlechtsgenossinnen modische Ratschläge (inklusive eigener Zeichnungen und selbst kreierter Schnitte), restaurierte sie später auch gern Möbel oder entwarf einen chinesischen Pavillon für ihren prächtigen Garten, der vielfach Ort lebensfroher Gastlichkeit wurde. Ein wenig gestützt von Tochter Bettina, ließ sich die kleine, stets elegante Dame kaum ein kulturelles Ereignis in der Stadt entgehen – mehr noch, sie förderte mit anderen Musikfreunden auch die von Lydia Thorn Wickert ins Leben gerufene Klavier-Reihe „Junge Stars der Klassik“. Bereits 1983 hatte sie zu den Mitbegründerinnen des Donnersberger Kunstfördervereins gehört.

Gefallen an barocker Opulenz

Ja, Doris Konrad lebte inmitten und mit der Kunst. Sinnesfroh, genussvoll und, wenn sie zu Festtagen die Tafel für Familie und Freunde exquisit dekorierte, auch mit Gefallen an barocker Opulenz. Dass diese Kirchheimbolanden so prägende Ära ihr besonders am Herzen liegen musste, verstand man (auch) in solchen Momenten sofort. Und ihre Begeisterung für das Jahrhundertprojekt Terrassengarten, das sie mit Leidenschaft unterstützte und dessen langwieriger Fortgang sie mit Ungeduld erfüllte, sowieso.

Wenigstens an der Fertigstellung des ersten Abschnitts, der Langen Bahn, konnte sie sich noch erfreuen. Nicht mehr aber an der Vollendung durch die von ihr mit angeregte Anschaffung von Bänken, für die sie ebenfalls spendete. Auch die Krimlinden, unter denen sie stehen werden, konnten dank Spenden gepflanzt werden. Jede von ihnen trägt, eine schöne Symbolik, den Namen einer mit dem Kirchheimbolander Fürstenhaus verbundenen Prinzessin; Doris Konrads Linde jenen der Ranghöchsten überhaupt in dieser illustren grünen Adels-Galerie: Anna, älteste Tochter des englischen Königs Georg II., Mutter der Fürstin Caroline, die Kirchheims Kulturleben so nachhaltig prägte. Man wird im Frühling, wenn die Bänke hoffentlich stehen und die Linden erneut grünen, gern auch im Gedenken an Doris Konrad, diese liebenswürdige Mitbürgerin, hier verweilen.