Zum Residenzfest am zweiten Augustwochenende wird es ein größeres Zugangebot auf der Bahnstrecke zwischen Alzey und Kirchheimbolanden geben. Auf Initiative der Stadt Kirchheimbolanden und des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) werde der Vlexx-Fahrplan sowohl am Samstagabend, 13. August, als auch am Sonntag, 14. August, um zusätzliche Spätfahrten erweitert, teilte der ZSPNV Süd mit.

Die Züge zwischen Alzey und Kirchheimbolanden verkehren regulär im Stundentakt. Sie starten in Alzey in der Regel zur Minute 46, Kirchheimbolanden wird nach Zwischenstopps in Alzey West, Wahlheim und Freimersheim 16 Minuten später erreicht. Am Residenzfest-Samstag fahren die letzten Regionalbahnen ab Alzey nach Kirchheimbolanden um 20.46 Uhr, 22.03 Uhr, 22.59 Uhr, 23.58 Uhr und und um 0.57 Uhr. Am Sonntag fährt die letzte Regionalbahn um 22.59 Uhr von Alzey nach Kibo.

Zur Rückfahrt starten die Züge in Kirchheimbolanden stündlich zur Minute 15 (bis 21.15 Uhr) sowie um 21.45 Uhr. Für Festbesucher verkehren außerdem am Samstag- und am Sonntagabend ab Kirchheimbolanden um 22.45 Uhr und 23.23 Uhr Vlexx-Triebwagen nach Alzey – in der Nacht von Samstag auf Sonntag zusätzlich um 0.20 Uhr. Die Regionalbahnen um 22.45 Uhr und 0.20 Uhr fahren mit allen Unterwegshalten weiter bis zum Mainzer Hauptbahnhof.

Weitere Infos und Tarifauskünfte gibt es auch beim Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) und beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).