Ein bunt gemischtes Angebot beim Oktobermarkt erwartete die Gäste am Sonntag in Rockenhausen. Rund zehn offene Einzelhandelsgeschäfte, Marktstände mit Blumen, Gestecken, herbstlicher Floristik und Deko sowie das Street-Food-Festival brachten Leben in die Innenstadt. Bei Team vier der Standortentwicklung Rockenhausen konnten die jüngsten Besucher Laternen, Eulen und Kürbisse bemalen und basteln.

„Trotz Corona ist der Oktobermarkt gut besucht, es dürfen ja auch nur 500 Besucher hier sein“, sagt Teamleiterin Michaela Schwind-Grimm. Der spontane Auftritt der Showtanzgruppe Illusion von der VT Rockenhausen sorgte zusätzlich für gute Stimmung. „Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht halten alle Besucher ein“, so Schwind-Grimm. Verbinden konnte man den verkaufsoffenen Sonntag mit einem Besuch der geöffneten Museen, wie dem Kahnweilerhaus, dem Museum für Zeit oder dem Museum Pachen.