Geld aus Alsenz? Das gab es vor über vier Jahrhunderten in der Tat. 1606 wurde am Alsenzer Marktplatz eine Münzprägestätte eingerichtet, woran nun beim Herbstfest erinnert wird: Der Historische Verein der Nordpfalz wird mit einem selbst konstruierten Fallhammer am Festsonntag, 11. September, Münzen schlagen und zum Kauf anbieten.

Geprägt wurden anfangs des 17. Jahrhunderts Taler und Dreikreuzer, auch Silber-Albusse und Pfennige. Wild- und Rheingraf Johann und sein Bruder Adolf hatten die Münzstätte in einem Hofanwesen (heute Am Marktplatz 12) eingerichtet. 2006 hat der Historische Verein auf Anregung des heutigen Ehrenvorsitzenden des Vereins, Eugen Zepp, einen Fallhammer konstruiert, der mit 30 Tonnen Druck aus Zinn Münzen schlagen kann. Der erste Münzstempel, den der Verein gestalten ließ, war eine Nachprägung eines alten Dreikreuzer-Stücks.

Inzwischen sind, wie Vereinsvorsitzende Sonja Müller berichtet, ein Stempel mit der Bawett-Feldbahn als Motiv und zuletzt eine Prägung mit einem Motiv zur Fusion der früheren Verbandsgemeinden Rockenhausen und Alsenz Obermoschel zur VG Nordpfälzer Land hinzugekommen.

Beim Herbstfest kann man sich nun anschauen, wie das Prägen von Münzen vor 400 Jahren ablief. Am Festsonntag wird der Historische Verein in der Damian-Kraichgauer-Straße in der Nähe der Sparkasse den Schlaghammer aufbauen. Ab 11 Uhr werden dort aus Zinn Münzen mit dem Motiv zur VG Fusion geschlagen und angeboten. „Wir wollen bis 18 Uhr bleiben“, kündigt Sonja Müller an.