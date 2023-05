Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst den Königstuhl erklimmen, dann tief hinunter ins Mordkammertal rauschen, den Hühnerberg passieren und an der Krummkehr eine Weg-Entscheidung treffen: Eine Mountainbike-Tour am Donnersberg ab Bastenhaus ist in jedem Fall ein Erlebnis. Aber an manchen Stellen sollte man auch nicht zu tollkühn sein.

Start ist am Parkplatz oberhalb des Bastenhaus-Kreisels mit dem monumentalen keltischen Achsnagel, neben der K 82. Das ist die Straße, auf der wir zunächst hoch zum Donnersberg fahren. Sie