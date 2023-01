Vom 26. bis zum 28. April findet der Girls’ Day statt. Dabei wird bundesweit jungen Frauen ermöglicht, Berufe kennenzulernen, in denen bisher überwiegend Männer arbeiten. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves lädt Schülerinnen und Auszubildende zwischen 16 und 19 Jahren ein, diese Tage mit dem rheinland-pfälzischen SPD-Abgeordneten in Berlin zu erleben.

Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die Teilnahme an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages, eine Führung durch das Reichstagsgebäude und das Kennenlernen der Abläufe in einem Abgeordnetenbüro. Interessentinnen können sich bis zum 28. Februar mit einem kurzen Anschreiben und unter Angabe von Kontaktdaten, Alter und Schule bei Matthias Mieves bewerben an matthias.mieves.wk@bundestag.de.