Seit mehr als 20 Jahren versammeln sich Ende Januar Menschen aller Generationen an der Gedenktafel im Hof des Rockenhausener Rathauses, um der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zu gedenken. Dazu gibt es mehrere Veranstaltungen.

Die erste Veranstaltung findet am Samstag, 27. Januar, statt. Um 17 Uhr wird im Hof des Rathauses der Männer, Frauen und Kinder aus der Nordpfalz gedacht, die der menschenverachtenden Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Mit Kurzbeiträgen und Lesungen soll daran erinnert werden, dass mit den jüdischen Menschen wesentliche Teile der deutschen Kultur und kulturelle Beiträge einer hier beheimateten Bevölkerungsgruppe zerstört wurden.

Im Anschluss an die Gedenkfeier wird im Heimatmuseum eine Ausstellung des Jüdischen Museums Nordpfalz eröffnet. Der Nordpfälzer Geschichtsverein zeigt Aufnahmen der Fotografin Sandra Hölker aus Dörnbach von Grabsteinen jüdischer Friedhöfe und Erläuterungen zu Bestattungsriten aus dem Bereich der VG Nordpfälzer Land. Die Ausstellung ist bis Ende Juni immer donnerstags und sonntags, 14.30 bis 17.30 Uhr, zu sehen.

Neue Aufnahmen eines alten Friedhofs

Am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, geht es im Heimatmuseum weiter. Dort ist der Kaiserslauterer Historiker und Mitarbeiter des Instituts für Jüdische Geschichte der Pfalz, Bernhard Gerlach, zu Gast, der Kennzeichen und Formen der jüdischen Bestattungskultur vorstellt. Bei seinen Forschungen ist er der Geschichte jüdischer Friedhöfe in der Nordpfalz nachgegangen. Er wird neu entdeckte Fotos des alten jüdischen Friedhofs an der Ringmauer in Rockenhausen zeigen.

Organisiert werden die Veranstaltungen von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, der Stadt Rockenhausen, der Protestantischen Kirchengemeinde/Evangelischen Erwachsenenbildung, der AG Stolpersteine in der VG Nordpfälzer Land und dem AK Aktiv gegen Rechts im Donnersbergkreis. Bei den Veranstaltungen werden jährlich abwechselnd verschiedene Volksgruppen in den Vordergrund gerückt: jüdische Menschen, Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch oder religiös Verfolgte, Zwangsarbeiter, Euthanasie-Opfer, Kinder und andere Entrechtete, Entwürdigte und Verfolgte des Nazi-Regimes.