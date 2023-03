Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Älteren klingt sicherlich noch die Titelmelodie der Winnetou-Filme in den Ohren. Am Freitag vor genau 180 Jahren wurde Karl May, der Schöpfer des Apachen-Häuptlings mit der Silberbüchse, geboren. Einst einer der meistgelesenen Autoren sind seine Werke heute kaum mehr gefragt.

„Karl May hat mich zu einer Leseratte werden lassen“, sagt Matthias Frietsch, Leiter der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis mit den Standorten Eisenberg und Rockenhausen. Rund 80