„Reitertag am Vatertag“ – das ist inzwischen auf dem Reiterhof von Petra „Peggy“ Steuerwald in Gauersheim zur Tradition geworden.

Am Donnerstag, den 14. Mai (Christi Himmelfahrt) , wird es in Gauersheim wieder lebendig: Der beliebte „Reitertag am Vatertag“ geht in die nächste Runde. Organisiert wird die Veranstaltung von Petra Steuerwald in Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung Gauersheim. Es ist die fünfte Auflage des „Reitertags am Vatertag“ in und an der Reithalle auf dem Reiterhof Steuerwald.

Auch in diesem Jahr richtet sich das Angebot besonders an Nachwuchsreiter sowie an Spät- und Wiedereinsteiger. Insgesamt stehen neun verschiedene Dressur-, Reiter- und Springprüfungen auf dem Programm und bieten ideale Möglichkeiten, sich unter Turnierbedingungen auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Bereits ab 9.30 Uhr beginnen die Wettbewerbe auf dem Reiterhof in Gauersheim. Angeboten werden unter anderem ein „Test of Choice“ der Klasse L mit Aufgabenreiten und Richterkommentar, Dressurreiter-Wettbewerbe, Reiter-Wettbewerbe in Schritt, Trab und Galopp, ein Führzügel-Wettbewerb und ein Springreiter-Wettbewerb über 50 Zentimeter.

Springen, Laufen und Kostüme

Wie in den letzten Jahren, gibt es auch diesmal wieder zum Abschluss das beliebte „Jump and Run“, bei dem Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt sind. Ein weiterer Höhepunkt verspricht erneut der Kostüm-Stilspringwettbewerb zu werden, bei dem nicht nur das reiterliche Können, sondern auch Kreativität gefragt ist – die schönsten Kostüme werden gesondert prämiert.

Zur Tradition beim „Reitertag am Vatertag“ gehört auch das Weißwurst-Frühstück. Auch ansonsten steht im weiteren Verlauf des Tages für Teilnehmer und Besucher eine breite Auswahl an Speisen und Getränken zur Verfügung. Auch vegane Burger werden angeboten.

Nicht nur Pferdesportbegeisterte kommen damit auf ihre Kosten: Auch Vatertagsgruppen, die an diesem Tag unterwegs sind, Familien und Wanderer sind eingeladen, den Vatertag in geselliger Atmosphäre auf der Anlage in Gauersheim zu verbringen.