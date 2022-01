Vielleicht wisst ihr, dass am 6. Januar der sogenannte Dreikönigstag gefeiert wird. Und vielleicht habt ihr auch schon einmal etwas von Weihrauch gehört. Ich will versuchen, Euch zu erklären, was das ist – und was die beiden miteinander zu tun haben.

In der Adventszeit hat mir Oma Nagute ganz viel über die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und obwohl Weihnachten vorbei ist, gibt es noch einen weiteren wichtigen Tag im Kalender. Heute, also am 6. Januar, sind nämlich die drei Könige zu Maria und Josef in den Stall gekommen und haben Geschenke gebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Über Myrrhe, ein aromatisches Gummiharz, wird oft geredet, vor allem, weil wir es gerne mal mit Möhren verwechseln. Aber heute will ich mir mal anschauen, was genau es mit dem Weihrauch auf sich hat.

Um das herauszufinden, habe ich eine ganz weite Reise gemacht: Ich bin mit dem Flugzeug von Deutschland in das Sultanat Oman geflogen. Dort befinde ich mich aktuell in der Hauptstadt, sie heißt Muscat. Und hier begegnet man Weihrauch überall. Denn Oman ist bekannt für Weihrauch, weil dieses von hier aus in die ganze Welt verschickt wird.

Weihrauch ist ein Harz

Weihrauch ist eigentlich ein Harz. Sicher kennt ihr Harz: Das ist ein klebriger Stoff, der manchmal auch aus unseren Bäumen tropft, wenn die Rinde eines Baumes verletzt wird. Das klebt ganz schön. Und Weihrauch ist Harz von ganz bestimmten Bäumen, den Weihrauchbäumen. Sie wachsen besonders im Süden von Oman, in einer Region, die Dhofar genannt wird.

Um Weihrauch zu bekommen, wird mit einem Messer in die Rinde des Baumes geschnitten. Dann tritt Harz aus. Dieses ist erstmal noch wertlos. Nach einer Woche wird an dieser Stelle wieder in den Baum geritzt. Bis kostbares Weihrauchharz aus dem Baum quillt, muss drei Mal an gleicher Stelle geschnitten werden. Das klingt zwar gefährlich, tut dem Baum aber erst einmal nicht weh. Nach ungefähr drei Jahren bekommt der Baum dann mehrere Jahre Pause, sodass er sich erholen kann.

Je heller, umso wertvoller

Die drei Könige brachten Jesus Weihrauch, weil es sehr kostbar ist. Doch die Menschen in Oman haben mir erklärt, dass es auch bei Weihrauch Unterschiede gibt. Je heller die Weihrauchstückchen sind, desto höher ist ihr Wert. Hier in Oman haben Menschen immer Weihrauch zu Hause. Es ist eines der Symbole des Landes. Und der Duft gehört für omanische Familien dazu, zum Beispiel bei Hochzeiten oder wenn man Besuch empfängt.

Der Weihrauch wird in einem speziellen Gefäß verbrannt, in das man ein Stück glühende Kohle legen muss. Nichts für kleine Biberpfoten – ich darf den Weihrauch erst zu Hause verbrennen, gemeinsam mit Oma Nagute. Aber auf dem Foto könnt ihr erkennen, wie Weihrauch aussieht: ein bisschen wie Kandiszucker oder Popcorn.

Weihnachtlicher Duft

Der Duft von Weihrauch verbreitet sich beim Verbrennen als aufsteigender Rauch überall. Ich finde, es riecht ein bisschen weihnachtlich. Das liegt sicherlich daran, dass man in Deutschland Weihrauch vor allem mit Weihnachten und Kirche verbindet. In Oman gehört er dagegen zum täglichen Leben. Deshalb steht auch als Symbol ein riesiger Weihrauchbrenner in der Hauptstadt.

Man kann ihn leider nicht besichtigen, aber etwas anderes kann ich euch noch erzählen: Als ich mich in einem Restaurant gestärkt habe, gab es dort sogar Weihrauchwasser zu trinken. Die Leute hier sagen, dass es gut für die Gesundheit sei. Ich habe es probiert und fand es richtig lecker. Bis ich wieder zurück nach Deutschland fliege, werde ich davon noch ganz viel trinken.