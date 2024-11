Olaf Scholz (SPD) entlässt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Im Januar will der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen. Was sagen Donnersberger Politiker zum Bruch in der Koalition und möglichen Neuwahlen?

Matthias Mieves, der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis, reagierte am Morgen nach dem Ampel-Aus betroffen. „Ich will ehrlich sein – bis zum Vorabend habe ich nicht damit gerechnet, dass diese Ampelregierung zerbricht. Die Ereignisse haben mich eines Besseren belehrt“, so Mieves in einem Statement. Er teile die Haltung des Bundeskanzlers Olaf Scholz und verurteile das Beharren auf starren, ideologischen Positionen. In seinen Augen seien „Kompromisse die Grundlage jeder Koalition“. Die habe die FDP nicht eingehen wollen.

Nun seien Abgeordnete wie er gefordert, der Bundestag müsse die Regierung halten – nicht umgekehrt. Und auch wenn es im Moment schwerfalle, eines müsse immer gelten: „Unterschiede, Differenzen und Streit in der Sache zwischen den demokratischen Parteien müssen bleiben“, so Mieves. Es sei der Kern jeder Demokratie. Dann blickte der Sozialdemokrat schon wieder nach vorn, Richtung Neuwahlen. „Ich werde meinen Wahlkreis mit ganzem Herzen verteidigen. Gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden, meiner Partei, meinen Unterstützern und meinem Team“, kündigte er an.

Die Eisenberger SPD-Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb findet die Entscheidung des Bundeskanzlers, die Koalition aufzulösen, „richtig“. „Das zeigt, dass Olaf Scholz Verantwortung für unser Land trägt. Es geht um das Wohl der Menschen. Machtverhältnisse sollten nicht im Vordergrund stehen“, so Rauschkolb. Am Abend des Ampelbruchs befand sie sich gerade in einer Kreisvorstandssitzung, als die Ereignisse sich überschlugen – auch wenn sie „nach dem monatelangen Streit davon nicht überrascht“ war. Eher enttäuscht: „Es ist schade, dass das, was bei uns in Rheinland-Pfalz gut funktioniert, auf Bundesebene nicht geklappt hat“, so die 37-Jährige.

Sie sieht die Ampel im Land als Vorbild, die Zusammenarbeit in der Koalition funktioniere. „Wir sind hier ein anderes Arbeiten gewohnt. Hier stehen nicht Egoismen vornan, sondern Kompromisse.“ Rauschkolb befürwortet Neuwahlen im März, fürchtet aber zu viel Druck in den nächsten Wochen, sodass diese auch durchaus früher stattfinden könnten. „Aber wir müssen geordnet in Neuwahlen gehen, wir brauchen Sicherheiten für die Menschen und stabile Machtverhältnisse.“ Schnellschüsse seien keine Lösung.

Sabine Wiehnpahl ( SPD), Bürgermeisterin der VG Kirchheimbolanden, zeigte sich von der Geschwindigkeit, die die Ereignisse genommen hätten, überrascht – und auch von der Nähe zur US-Wahl mit dem Sieger Donald Trump.

In ihren Augen hat Kanzler Scholz richtig gehandelt: „Vertrauen wurde verspielt, und eine Partnerschaft ohne Vertrauen ist wie ein Haus ohne Fundament – es hält den Herausforderungen nicht stand“, sagte Wiehnpahl. Die VG-Verwaltung bereite sich nun also auf eine weitere Wahl 2025 vor.

