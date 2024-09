Über den Ursprung der Currywurst streitet man schon seit Jahrzehnten. Nationalgericht ist der beliebte Imbiss dennoch längst. Doch wie ist man sie hier in der Region? Experten geben Tipps, was schmeckt und was nicht.

Für die einen ist sie ein gern gesehener Gaumenschmaus, für andere eher ein Grund zum Naserümpfen. Die Currywurst ist in Deutschland seit Jahrzehnten allgegenwärtig. Angeblich wurde sie