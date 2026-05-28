Die Partnerschaft zwischen Kirchheimbolanden und Ritten besteht seit 60 Jahren. Beim Jubiläum in Südtirol wurden neue Ideen für die Zukunft vorgestellt.

Der Gluthitze konnte man selbst in 1000 Metern Höhe auf dem Ritten nicht entrinnen. Doch lag zumindest für eine Gruppe von Menschen auch ein symbolischer Hauch von frischem Wind in der Luft: Nach Jahren der Stagnation, zuletzt durch Corona, wollten die Gemeinden Kirchheimbolanden und Ritten an Pfingsten das 60. Jubiläum ihrer Jumelage zum Anlass nehmen, der Partnerschaft neuen Schwung zu geben.

Zufälligerweise waren es auch um die 60 Kirchheimbolander, die sich auf die lange Fahrt nach Südtirol machten: überwiegend Ältere, denen die Partnerschaft seit Jahrzehnten Herzensangelegenheit ist, etwas Jüngere, die sie vielleicht in Zukunft stärker mittragen, und solche, die einfach neugierig auf Land und Leute waren und bei schweißtreibenden Ausflügen nach Bozen und Meran, aber auch auf das Rittner Horn mit seinem phänomenalen Panoramablick, auf ihre Kosten kamen.

95 Prozent der Rittener deutschsprachig

Kirchheimbolandens Stadtbürgermeister Marc Muchow und Beigeordnete Tatjana Röss standen auf dieser Reise ebenso wie die 2025 gewählte Rittener Bürgermeisterin Julia Fulterer für einen Generationenwechsel, den diese Partnerschaft sicher braucht. Doch eine offizielle Wertschätzung all derer, die sie jahrzehntelang mit am Leben hielten, hätte sich so mancher „Kerchemer“ vor Ort auch gewünscht.

Alt-Bürgermeister Ferdinand Rottensteiner ließ es sich trotz schwerer Erkrankung nicht nehmen, in beiden Hotels Kirchheimbolander Freunden ein herzliches „Grüß Gott“ zu sagen. Dass das Schwungrad der Partnerschaft nicht nur einmal kräftig gedreht und auf Kurs gehalten werden musste, ist vielleicht mit keinem anderen Namen so stark wie dem des heute 86-Jährigen verbunden. Als sie 1966 unter den Bürgermeistern Johann Pichler (Südtirol) und Friedrich Bettenhausen (Kirchheimbolanden) begründet wurde, war dies ein eminent wichtiger Akt der Solidarität mit dem um politische Autonomie und Wahrung kultureller Identität kämpfenden Südtirol. Bis heute sind 95 Prozent der Rittener Bevölkerung deutschsprachig, prägen Landwirtschaft, Handwerk und Tourismus eine prosperierende norditalienische Region, die Bodenständigkeit und Tradition wahrt.

Jubiläumswochenende: donnernder Paukenschlag

Als Rottensteiner 1984 zum Bürgermeister gewählt wurde – was er letztlich 26 Jahre lang bleiben sollte –, hatten sich die politischen, von Anschlägen begleiteten Wogen längst gelegt, war es aber auch ruhig um die Jumelage geworden. Der promovierte Historiker fachte einen frischen, lange und beständig wehenden Wind an: durch die Etablierung eines Rittener Standes auf dem Residenzfest, Auftritte von Musik- und Tanzgruppen bei Festen in Kirchheimbolanden oder gemeinsame Wanderungen mit Nordpfälzern in seiner Heimat. An seiner Seite stand der Hotelier Hans Mur, der jahrzehntelang volle Reisebusse von Kibo gen Klobenstein lenkte. Kein Wunder, dass langjährige Ritten-Fans bei privaten Treffen mit alten Freunden auch in solchen nostalgischen Erinnerungen schwelgten.

Klein aber fein: Kirchheimbolandens Trachten- und Volkstanzgruppe ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Partnerschaft und fehlte darum auch im Festumzug nicht. Foto: Robert Lemke/oho

Da war nun das Jubiläumswochenende vergleichsweise ein donnernder Paukenschlag. Denn die Feier war eingebettet ins internationale Festival „Brass Pyramide“ in Unterinn. Das zweitägige Event bezeugt nicht nur die Liebe zur Blasmusik, die auch erstaunlich viele Jugendliche in den Dörfern pflegen, sondern ebenso hohen musikalischen Anspruch und – der Partnerschaft gar nicht so unähnlich – Mut zu frischen, sogar rockigen Tönen. Imposant das alles, aber oft auch höllisch laut.

Verbundenheit durch ein Relief untermauert

Ruhig für wenige Minuten wurde es im Riesenzelt, als eine Art politischer „Live-Act“ das Musikprogramm unterbrach: Beide Bürgermeister würdigten auf der Bühne die 60-jährige Partnerschaft und bekundeten ihren Willen, ihr eine Zukunft zu geben. Während die Rittener ihre Verbundenheit durch ein Relief untermauerten, das die mittelalterlichen Türme Kirchheimbolandens mit den berühmten Rittener Erdpyramiden vereint, revanchierten sich die Pfälzer mit einem gusseisernen Baluster, wie er beim Jahrhundertprojekt Terrassengarten verbaut wird.

Auch beim malerischen sonntäglichen Festumzug der Kapellen und Fußgruppen zum Festival-Gelände demonstrierten Vertreter beider Kommunen Gemeinsamkeit: die Offiziellen bei der Fahrt im geschmückten offenen Jeep, die kleine Abordnung der Kirchheimbolander Trachten- und Volkstanzgruppe zu Fuß. Die Gruppe gehört zu den beständigsten Botschaftern der Kleinen Residenz auf dem Ritten.

Keine Zusage für Rittener Stand beim Resi

Dass beide Bürgermeister offenbar einen guten Draht zueinander fanden, lässt nun auf die Umsetzung frischer Ideen hoffen, die in der Pfingsthitze ausgebrütet wurden mit dem Ziel, den Kreis der Interessierten zu vergrößern und zu verjüngen. Dazu gehört eine gemeinsame Visite von Abgesandten der drei Partnergemeinden Kirchheimbolanden, Louhans und Ritten im Straßburger Europaparlament. Oder der Besuch jüngerer Nordpfälzer beim international renommierten Festival „Rock im Ring“ in der Rittener Eisarena. Auch der Kindergarten Ritten könnte in der Partnerschaft wieder eine größere Rolle spielen.

Im Gegenzug blieben Aussagen zu einer Wiederbelebung des Rittener Standes auf dem Residenzfest vage. Es sei nicht leicht, Helfer für mehrere Tage zu finden, gerade im August, sagte Julia Fulterer der RHEINPFALZ. Konkreter ist bereits eine Teilnahme der Rittener an der nächsten Kerchemer Bierwoche ins Auge gefasst. Tatjana Röss lud am Schluss der Reise Interessierte ein, sich in die Partnerschaftsarbeit einzubringen. Womöglich könnte das einmal in einen festeren Freundeskreis münden. (Frische) Luft nach oben ist jedenfalls noch.