Um die Zukunft des Westpfalz-Klinikums am Standort Rockenhausen angesichts des beschlossenen Umzugs der Geriatrie nach Kirchheimbolanden geht es in der Kreistagssitzung am Freitag. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag der SPD-Fraktion, sich mit Masterplan von 2018 zu befassen, in dem noch von dem Ausbau der geriatrischen Abteilung in Rockenhausen die Rede gewesen ist. Die Sitzung findet diesmal nicht im Kreishaus in Kirchheimbolanden, sondern im Festhaus in Winnweiler statt. Sie beginnt um 14 Uhr.