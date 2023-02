Das neueingeführte Bürgercafé wird in seiner bisherigen Form noch zweimal stattfinden, im März und im April. Soviel ist sicher. Wie es dann aber weitergeht, steht noch in den Sternen. Mehrere Vorschläge wurden jüngst im Gemeinderat kontrovers diskutiert.

Ortsbürgermeister Jürgen Berberich schilderte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Situation und wollte die nächsten beiden Termine für das Café, das unter dem Motto „Bürger kochen für Bürger“ steht, unter der Regie der Ortsgemeinde abgesegnet haben. Bisher war es so, dass der Gonbacher Kochclub, ein Zusammenschluss von kochbegeisterten Männern, und seine ehrenamtlichen Helfer die Arbeit gemacht und die Gemeinde die Schirmherrschaft übernommen hatte. Die Resonanz bei den Bürgern war bisher sehr gut. Deshalb sei es wünschenswert, so Berberich, das Bürgercafé, das aus der Dorfmoderation hervorgegangen ist, zu einer festen Einrichtung zu machen. Er forderte den Gemeinderat auf, für die nächsten beiden Angebote im März und Mai seine Zustimmung zu geben. Angedacht sei, dass danach der Kochclub ganz die Hoheit übernehme. Derzeit werde überlegt, zu diesem Zweck einen regulären Verein zu gründen.

Schiebel: Gleich Verantwortung klären

Ortsbeigeordneter Bernd Schiebel sagte dagegen, dass er keine Notwendigkeit für eine Abstimmung über die Federführung der Gemeinde für die nächsten beiden Termine sehe. Er schlug vor, stattdessen gleich zu klären, wer in Zukunft für das Café die Verantwortung tragen solle. Er verwies darauf, dass bei den beiden Treffen 180 Stunden ehrenamtlich geleistet worden seien. Zustimmung kam von Dirk Weber. „Entweder die Ortsgemeinde oder der noch zu gründende Verein“, so sein Vorschlag. Einen Verein nur zu diesem Zweck zu gründen, hielt Jens Müller wiederum für übertrieben. Darüber solle der Kochclub selbst entscheiden. Ralf Crusa kritisierte, dass man so die Männer dazu nötige, nur zu diesem Zweck einen Verein zu gründen.

Kipper: Gemeinde hat Verpflichtung

Der Beigeordnete Mario Kipper wiederum forderte, dass das Bürgercafé in der Hand der Ortsgemeinde bleiben solle – da es sich aus der Dorfmoderation entwickelt habe, sei sie dazu verpflichtet. Tanja Berberich regte an, dass die Ortsgemeinde die beiden nächsten Veranstaltungen noch ausrichten solle. Danach solle man die Entwicklung abwarten und dann entscheiden. Sie finde es toll, dass eine Gruppe bereit sei, in ihrer Freizeit zum Wohle des Dorfes zu agieren. Deshalb solle man ihr die Gestaltung überlassen. Einen anderen Aspekt brachte Volker Moser. Früher sei bereits einmal über die Gründung eines Dorffördervereins nachgedacht worden. Ein solcher könne das Café doch ausrichten. Regina Alt sprach sich dafür aus, den Köchen selbst die Entscheidung zu überlassen.