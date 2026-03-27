Andreas Meyer aus Rockenhausen und Udo Heyl aus Kaiserslautern sind ein Dream-Team bei Innovation im Handwerk. Meyers Solarschuh kommt sogar bei Friedrich Merz gut an.

Auf der Internationalen Handwerksmesse in München sind beide oft vertreten. Dort wurden sie auch preisgekrönt. Udo Heyl, Dachdeckermeister und Entwickler aus Kaiserslautern, 2019 für seine innovative Leiterkopfsicherung. Andreas Meyer, Werkzeugmacher, Maschinenbautechniker und Entwickler aus Rockenhausen, in diesem März für seinen Solarschuh fürs Dach.

Der Nordpfälzer hatte den Westpfälzer Mitte der 2010er-Jahre bei seiner Entwicklung unterstützt. Eine erfolgreiche Kooperation, die nun fortgesetzt werden soll. Es gilt, die Leiterkopfsicherung für Dächer ohne Dachrinne fit zu machen. Das kommt auch dem Solarschuh entgegen, da Flachdächer ohne Rinne ideal für Photovoltaikanlagen sind.

Seit 2022 im Angebot

Von der jüngsten Handwerksmesse Anfang März ist Meyer noch immer beeindruckt. Immerhin gehörte er zu jenen drei Ständen, denen Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen mit Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, einen Besuch abstattete. Dass ebenso der Pfälzische Kammerpräsident Dirk Fischer und Hauptgeschäftsführer Till Mischler vor Ort waren, versteht sich von selbst. Ausprobieren wollte der Kanzler den Solarschuh allerdings nicht.

Andreas Meyer (links) und Benjamin Hilmer, Berater für Innovation und Technologie der Handwerkskammer der Pfalz, auf der Messe. Foto: HWK/Oho

Seit 2022 bietet Meyer seine Innovation an, der große Durchbruch steht aber noch aus. Die Messe und die Auszeichnung mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk könnten das ändern, hofft der Nordpfälzer. Vor allem von etlichen Gesprächen, die er geführt habe, erwartet sich Meyer einen echten Schub.

Auch „Loungetable“ gefragt

Allerdings war der Entwickler nicht nur mit seinem Solarschuh in München vertreten. Weil die Ausstellungsfläche, die ihm auf der integrierten Sonderschau Innovation zur Verfügung gestellt wurde, größer war als im Normalfall, brachte er sein Mobiliar zum Teil selbst mit. Dazu gehörten neben der Solarschuh-Präsentation ein Tisch und Stühle, um es sich bei Gesprächen bequem machen zu können. Nicht irgendeine Tischgruppe allerdings, sondern der „Loungetable“, den Meyer selbst entwirft und baut. An einem Gestell ist ein Tisch befestigt, die Stühle sind mittels Seilen aufgehängt, sie haben folglich keine Beine, sondern schwingen mit.

In der Folge wird er nicht nur bei der Inhaberin eines Solarbüros in München seinen Solarschuh präsentieren. Schon Anfang April hat er einen Termin bei einem weiteren Unternehmen, das exklusiven Steinputz für Wand- und Bodenbeläge anbietet, um seinen „Loungetable“ vorzustellen. Die Firma habe Interesse daran, das Möbel in ihr Programm aufzunehmen, berichtet der Rockenhauser.

Wichtig wegen Nachwuchs

Doch um auf das Duo Meyer/Heyl zurückzukommen. Sie kennen sich schon lange, wie beide betonen. Jene Kooperation, die 2019 zu der innovativen Leiterkopfsicherung geführt habe, soll nun wieder aufgenommen werden. „Gemeinsam sind wir stärker, gerade wenn es ums Marketing geht“, ist der Dachdeckermeister überzeugt. Während Meyer als Ein-Mann-Betrieb in seiner Werkhalle in Rockenhausen unterwegs ist, führt Heyl die alteingesessene Dachdeckerei Voegeli in Kaiserslautern.

Deshalb verbindet er mit der „LeiKoSi“ und dem Solarschuh auch die Hoffnung, wieder mehr Auszubildende zu bekommen. Aktuell fehle es an allen Ecken und Enden, weil junge Leute das Handwerk für wenig innovativ hielten. „Wir müssen von diesem Image wegkommen“, sagt Heyl. Die beiden Innovationen aus West- und Nordpfalz machten deutlich, dass das möglich sei. Denn es seien „Entwicklungen vom Handwerk für das Handwerk und damit für den Kunden“. Eine Einschätzung, die Andreas Meyer nur bestätigen kann.

Wie auf der Messe auch ein Kontakt zum 1. FC Kaiserslautern zustande kam, lesen Sie hier.