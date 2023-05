Die frühere Kreisstraße 30 zwischen dem Bayerfelder Ortsteil Steckweiler und Stolzenbergerhof könnte eine „unendliche“ Geschichte werden. Wegen eines Hangrutsches ist sie seit 1982 für alle Fahrzeuge gesperrt. Keiner will sie, aber ganz unnötig ist sie eben auch nicht.

Seit der Sperrung der K30 erfolgt die verkehrstechnische Erschließung des Stolzenbergerhofes über die K30 von Mannweiler-Cölln aus vorbei am Sportplatz über frühere Wirtschaftswege, die an manchen Stellen zum Ausweichen etwas verbreitert wurden. Seit 1994 ist der Donnersbergkreis auch Eigentümer und damit auch Unterhaltungspflichtiger der Brücke über die Alsenztal-Bahnline. Diese Brücke grenzt direkt an die Burgstraße in Steckweiler an und ermöglichte bei der früheren K 30 ein Überqueren der Bahnlinie.

Die schwarze Kreisstraße

Dass der fragliche Abschnitt der früheren K 30 von Steckweiler hoch zu den Stolzenbergerhöfen keine Netzfunktion mehr hat und auch die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße nach den Maßgaben des Landesstraßengesetzes nicht mehr gegeben ist, rief bereits in den 1980er Jahren bei einer Prüfung auch den Rechnungshof auf den Plan. Seit dieser Zeit gilt sie als „Schwarze Kreisstraße“, die aus Landessicht abgestuft werden sollte. Teilweise zu einer Gemeindestraße und teilweise zu einem Wirtschaftsweg, die beide dann von der Gemeinde zu unterhalten wären. Der Landkreis hat bislang keinen Gebrauch von der Möglichkeit der Zwangsabstufung gemacht und strebt eine einvernehmliche Vereinbarung mit den betroffenen Gemeinden an, so die Auskunft der Verwaltung. Nachdem die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Situation der ungelösten K30 erneut aufgegriffen und beanstandet hat, gab es jetzt wieder Gespräche.

Sperrung soll bestehen bleiben

Grundsätzlich sehen die bisher diskutierten Lösungsansätze vor, den Teil der K 30 (Burgstraße) innerhalb der Ortslage von Steckweiler zur Gemeindestraße abzustufen und auf Kosten des Landkreises eine Deckschichterneuerung vorzunehmen. Ebenso soll die Teilstrecke vom oberen zum unteren Stolzenberger Hof zur Gemeindestraße abgestuft werden. Dieses Teilstück wurde laut Information der Kreisverwaltung bereits ausgebaut, sodass dort keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen notwendig wäre. Der Teil der alten K 30 innerhalb des Stolzenberger Hanges im Bereich des Hangrutschgebietes soll auch künftig nicht mehr genutzt werden. Die Pläne der Kreisverwaltung und die Forderungen des Rechnungshofes und des Landes sehen zudem vor, die Brücke auf Kosten des Kreises zurückzubauen, also abzureißen.

Serpentinen für Landwirte

Die Erschließung von nur noch einigen wenigen dahinter liegenden land- und forstwirtschaftlicher Grundstücken müsste über andere Wirtschaftswege sichergestellt werden. Im Klartext bedeutet dies, wie Ortsbürgermeister Kraus betonte, eine Art serpentinenähnliche Wegeführung ausgehend vom Alsenztal-Radweg zwischen Steckweiler und der Hahnmühle in den Hangbereich bis zur jetzigen alten K 30 zu bauen. Dieser neue Wege müsse dann auch komplett vom Landkreis finanziert werden, so die Gemeinde. Bedenken haben die Bayerfeld-Steckweilerer vor allem, ob dieser Serpentinenweg nicht bei einem Starkregen in dem steilen Hangbereich weggeschwemmt wird. Das würde wiederum Kosten für die Gemeinde bedeuten. Auch die Situation mit dem geplanten Rückbau der Brücke gefällt dem Gemeinderat nicht. Denn ohne Brücke müsste neben der Anlegung des neuen Serpentinenweges auch die Wasserführung der alten K 30 verändert werden. Es werden sicher noch einige Gespräche geführt werden müssen, bis diese komplexe Angelegenheit gelöst werden kann.