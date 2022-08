Die Bahnverbindung Mainz-Alzey wird bis mindestens Ende kommender Woche wegen Infrastruktur-Mängeln nur eingeschränkt befahrbar sein. Das hat die Pressestelle des Bahnbetreibers Vlexx aktuell mitgeteilt. Nach Freigabe der Strecke in der vergangenen Woche habe der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG mitgeteilt, dass es nach wie vor Infrastruktur-Mängel gebe. Die Züge der Linie RB 31 sollen zwar weiter im Stundentakt fahren, wegen der Langsamfahrstellen auf mehreren Streckenabschnitten könne es jedoch zu Verspätungen kommen, so Vlexx. Die Linie RE 13 entfalle zwischen Mainz und Alzey. Einzige Ausnahme sei der RE 13 um 6.36 Uhr ab Alzey nach Frankfurt: Dieser Zug werde weiterhin fahren. „Vlexx hat sich bemüht, einen Bus-Notverkehr einzurichten“, so die Pressesprecherin weiter. Dieser könne jedoch nicht angeboten werden, weil bei verschiedenen Busunternehmen kurzfristig keine Kapazitäten vorhanden seien. Vlexx bittet alle Bahnfahrer, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Aktuelle Informationen zu den Vlexx-Zügen gibt es unter www.vlexx.de, „Aktueller Verkehr“.