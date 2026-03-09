Auf der Alsenzbahn fahren von Samstag, 14. März, 0.30 Uhr, bis Montag, 16. März, 5 Uhr, zwischen Rockenhausen und Alsenz keine Züge. Grund sind Bauarbeiten an Weichen, teilt die Deutsche Bahn mit. Zwar wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wegen Straßensperrungen in der Region – darunter die B48 bei Mannweiler-Cölln – müssten Reisende jedoch längere Fahrzeiten einplanen.

In der Nacht von Samstag, 14., auf Sonntag, 15. März, besteht für Fahrgäste Richtung Kaiserslautern die letzte Reisemöglichkeit mit einem Bus, der ab Alsenz als Ersatz für die Regionalbahn mit planmäßiger Abfahrt um 22.59 Uhr in Bingen eingesetzt wird. Er bedient unterwegs alle Bahnhaltepunkte auf der Strecke zwischen Alsenz und Kaiserslautern, die Umsteigezeit in Alsenz beträgt zehn Minuten.

Die letzte Verbindung für Reisende in Richtung Bad Kreuznach besteht an diesem Abend mit einem Bus ab Rockenhausen als Ersatz für die Regionalbahn, die um 23.32 Uhr in Kaiserslautern startet. Auch hier beträgt die Umsteigezeit zehn Minuten, es werden ebenfalls unterwegs alle Bahnhaltepunkte bedient. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bahn.de/aktuell beziehungsweise www.bahn.de sowie in der in der DB Navigator-App.