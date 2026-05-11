Infolge von Gleisarbeiten im Zeitraum von 23. bis 25. Mai entfallen die Züge der Linie RB 46 im Abschnitt zwischen Ramsen Eiswoog und Grünstadt, wie DB Regio mitteilt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. Bei der Reiseplanung sollten die längeren Fahrzeiten der Ersatzbusse beachtet werden.

Der derzeit bestehende Ersatzverkehr zwischen Ramsen Eiswoog und Eisenberg werde in diesem Zeitraum eingestellt, heißt es weiter. Der neu eingerichtete Ersatzverkehr fährt in Ramsen an der Haltestelle „Am Denkmal“ ab.