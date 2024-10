Eine von den Azoren bis nach Mitteleuropa reichende Hochdruckzone sorgt für ruhiges Herbstwetter in Südwestdeutschland.

Nördlich des Azorenhochs ziehen schwache Störungsfronten von den Britischen Inseln nach Polen. Von Freitag auf Samstag überquert uns voraussichtlich die Kaltfront eines kräftigen Tiefs über Skandinavien. Dahinter strömt kältere Polarluft nach Mitteleuropa. Zu nennenswerten Niederschlägen wird es in unserer Region aber vermutlich nicht kommen.

Vorhersage

Montag: Wie das bei einer herbstlichen Hochdruckwetterlage so ist, startet die Woche teils freundlich, teils neblig-trübe. Ob und wann sich das Einheitsgrau auflöst, lässt sich nur schwer abschätzen. Außerhalb der Nebelzonen ziehen im Nachmittagsverlauf Wolkenschleier übers Land. Die Temperaturen sind abhängig von der Sonnenscheindauer. Im Dauergrau bleibt es eher feucht und kühl, mit längerer Sonnenunterstützung wird es dagegen trocken und mild.

Dienstag: Nach teils zäher Auflösung von Nebelgebieten oder tiefhängender Bewölkung scheint die Sonne. Wo der Himmel grau oder blau ist, lässt sich nicht genau vorhersagen. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Mittwoch: Wieder steht uns eine Mischung aus Nebel, Sonnenschein und einigen durchziehenden Wolken bevor. Sonst ändert sich wenig beim Wetter und den Temperaturen.

Donnerstag: Möglicherweise bestehen wegen eines schwachen Luftmassenaustauschs größere und verbreitetere Chancen auf Sonnenschein. Sonst ziehen hin und wieder lockere Wolkenfelder am Himmel vorüber. Die Temperaturen fallen tagsüber oft angenehm mild aus.

Weiterer Trend

Am Freitag nimmt die Bewölkung auch außerhalb von Nebelgebieten zu, und im Tagesverlauf kann es etwas tröpfeln oder nieseln. Dazu wird es insgesamt nochmals ziemlich mild für die Jahreszeit. Auf der Rückseite der Kaltfront lösen sich am Wochenende die Nebelgebiete größtenteils auf und machen häufiger der Sonne Platz. Mit den Temperaturen geht es jedoch spürbar bergab. In der Nacht auf Sonntag droht verbreitet Frost.