Am 20. August findet in Dörrmoschel auf der Reitanlage zum dritten Mal eine Fohlenprämierung und Pfalz-Ardenner Zuchtschau des Baden-Württembergischen Zuchtverbands statt. Los geht es um 10 Uhr mit der Fohlenprämierung.

Bei der Fohlenprämierung stellen sich zwölf Fohlen dem Richterteam. Um 13.30 startet dann die Pfalz-Ardenner Zuchtschau mit 24 Hengsten und Stuten dieser Kaltblut-Rasse. Dabei wird geprüft und beurteilt, ob das Pferd genug Qualität hat, um in der Zucht akzeptiert zu werden und in welchem Umfang es die Kriterien des Zuchtziels erfüllt. Die Richter bewerten dafür unter anderem das äußere Erscheinungsbild, zum Beispiel den Bewegungsablauf für Schritt, Trab und Galopp. Bewertet werden die Pferde nach einem Punktesystem von eins, sehr schlecht, bis zehn, ausgezeichnet. Je mehr Punkte, desto besser ist das Pferd für die Zucht geeignet. Die Zuchtschau findet einmal im Jahr statt – wer teilnimmt, bekommt eine Zuchterhaltungsprämie vom Land Rheinland-Pfalz ausgezahlt. Diese Besonderheit ist einmalig in Deutschland, wegen der gefährdeten Rasse.

Und auch bei der Fohlenprämierung liegen die Kernaspekte bei der Bewertung der Fohlen sowie dem Vergleich mit anderen Züchtern. Die Richter bewerten unter anderem den Typ, das Gebäude, die Bewegung und Perspektive jedes einzelnen Fohlens. Merkmale wie zum Beispiel Ausstrahlung, Schönheit, Körperbau, Fundament, Elektrizität, Takt, Schwung und Raumgriff sowie die Abstammung werden mit Noten zwischen eins und zehn bewertet.