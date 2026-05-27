Kita-Leiterin Nina Windecker redet Klartext und beschreibt, wie Personalmangel, Überlastung und fehlende Ressourcen den Alltag prägen. Bei Kindern löst das unnötig Stress aus.

Frau Windecker, nehmen Sie uns doch einmal mit: Wie sieht die Kita aus, in der Sie arbeiten?

Unsere Einrichtung liegt in einem sehr ländlichen Sozialraum. Wir arbeiten nach dem „offenen Konzept“. Das bedeutet, dass sich 60 Kinder nach ihren Interessen und Bedürfnissen durch die verschiedenen Räume, die wir auch „Funktionsräume“ nennen, bewegen. Es gibt keine festen Gruppenstrukturen. Unsere Kinder lernen in allen Altersklassen voneinander und miteinander. Unser Haus ist eine zertifizierte Bewegungskita.

Wie oft haben Sie es mit Personalmangel, Krankheitsausfällen oder unbesetzten Stellen zu tun?

Voranstellen möchte ich, dass wir aus meiner Sicht bei uns in der Kita gute Arbeit machen – wir sind ein tolles, engagiertes Team. Das kann man aus dem Blick verlieren, wenn man den Fokus auf Probleme legt. Seit 2014 arbeite ich in der Kita-Branche. In all den Jahren gab es in den Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe, kein Jahr ohne erkrankte Kolleginnen, Elternzeit- und Schwangerschaftsvertretungen oder unbesetzte Stellen. Auch in unserer Kita sind wir jedes Jahr davon betroffen. Dies bedeutet einen Alltag, der uns oft ans Limit führt.

Was heißt das konkret für Ihre Arbeit?

Wir müssen jeden Tag sehr flexibel und spontan bei der Planung sein. Täglich können sich große sowie kleine Dinge verändern: Welche Räume können heute öffnen? Welche Aktionen sind heute möglich? Wer verschiebt seine Pause? Welche Fachkräfte sind heute da? Was hat Priorität? Was muss sonst noch verschoben, umgeplant oder abgesagt werden? Es erfordert die Bereitschaft, sich täglich auf kurzfristige Veränderungen einzustellen, sie anzunehmen und trotzdem das Bestmögliche für die Kinder zu bieten.

Auch in der Kita Münsterappel zeigt sich, wie sehr fehlendes Personal den pädagogischen Alltag belastet. Foto: Nina Windecker/oho

Wie häufig kommt es vor, dass Sie als Leitung selbst in der Gruppe stehen?

Ich bin jeden Tag im pädagogischen Alltag dabei. Es ist ein täglicher Balanceakt, zwischen verschiedenen Managementaufgaben, Bedürfnissen und Prioritäten zu jonglieren. Liegen bleiben die Beantwortung von E-Mails, Netzwerkarbeit, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Verwaltungs- und Administrationsaufgaben, Qualitätsarbeit und vieles mehr. Dieser Spagat ist kräftezehrend.

Wo merken Sie am stärksten: Hier kommen wir als Team an unsere Grenzen?

Es ist die Summe aus vielen kleinen und großen Herausforderungen im Alltag. Interessant ist es, sich die Zahlen der Bertelsmann-Studie von 2023 anzusehen. Mitarbeitende in Kindertagesstätten sind häufiger als andere Berufsgruppen erkrankt. Im Durchschnitt sind es mehr als 30 Tage im Jahr. Dies verdeutlicht die sehr hohe Arbeitsbelastung und bestätigt die gravierenden strukturellen Defizite in den Kindertagesstätten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, um ein besseres Arbeitsumfeld für Pädagoginnen zu schaffen. Dies bedarf einer entsprechenden finanziellen Unterstützung und konkreter Lösungen.

Hat sich denn die Belastung in den vergangenen Jahren verändert?

Die Arbeitsverdichtung und Belastung haben in den letzten Jahren zugenommen. Immer mehr Aufgaben, Dokumentation, Gesetzesänderungen, gesellschaftliche Erwartungen und veränderte Bedarfe von Familien sind hinzugekommen. Eltern benötigen mehr und individuellere Betreuung sowie Begleitung für ihr Familiensystem. Längere Betreuungszeiten, veränderter räumlicher Bedarf, jüngere Kinder und die pädagogische Weiterentwicklung von Konzepten stehen einem System gegenüber, das von einem Mangel an Ressourcen geprägt ist.

Für Nina Windecker steht fest: Frühkindliche Bildung braucht mehr Zeit, mehr Personal und konkrete politische Verbesserungen. Foto: Nina Windecker/oho

Was verändert sich für die Kinder, wenn Personal fehlt?

Es fehlen helfende Hände zum Anpacken. Dadurch gibt es weniger Zeitressourcen und individuelle Begegnungsmomente für das einzelne Kind. Druck und Belastung für die Kolleginnen, die den Alltag stemmen, erhöhen sich gleichzeitig. Die Frustration für Kinder, Eltern und Kolleginnen steigt, weil die individuelle Zeit für alle fehlt. Dies fängt bei den fehlenden kurzen Gesprächen an, geht weiter über fehlende Vorlese-Zeit oder den Austausch untereinander. Dieser Mangel gefährdet die Qualität der frühkindlichen Bildung, überlastet die Fachkräfte und verhindert eine bedarfsgerechte Förderung. Es werden Stressreaktionen ausgelöst, die langfristig weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung unserer Kinder haben.

Was glauben Sie, bekommen die Kinder davon mit?

Die Kinder erleben seit Jahren eine Gesellschaft, die von Schnelllebigkeit, Stress, Druck und stetigen Veränderungen geprägt ist. Dies hat zum Teil negative Auswirkungen auf ihre Entwicklung. Um einen guten Nährboden für ein „gesundes Aufwachsen“ zu schaffen, braucht es Zeit, liebevolle Begleitung, Ruhe, Raum und verlässliche Bezugspersonen, die Kindern emotionale Sicherheit bieten. Dies legt die Basis, um Selbstvertrauen und Resilienz zu entwickeln. Kinder haben ganz feine Antennen und spüren sofort jegliche Veränderung, auch wenn sie dies nicht direkt in Worte fassen können. Es zeigt sich eher durch ein verändertes Verhalten wie Rückzug, erhöhte Konfliktbereitschaft, lautes Spielverhalten oder emotionale Ausbrüche.

Gibt es heute mehr Kinder mit besonderem Förderbedarf?

Inklusion kann nur gelingen, wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Diese fehlen aktuell in vielen Einrichtungen. Wir beobachten einen zunehmenden Bedarf an individueller Förderung. Eine zeitnahe, individuelle und unbürokratische Hilfe würden wir uns wünschen. Beispielsweise wäre ein angepasster Personalschlüssel hilfreich. Das wäre eine der Möglichkeiten, um Teams vor Ort zu ermöglichen, geeignete kleine Angebote für Kinder zu schaffen.

Warum glauben Sie, brauchen viele Kinder heute mehr Unterstützung?

Die gesellschaftlichen Anforderungen an Kinder haben sich sehr stark verändert. Das Bildungssystem ist geprägt von Leistungsdruck und einer gewissen Erwartungshaltung an die zukünftige Generation. Zeitgleich verändern sich Familiensysteme und Lebensbedingungen der Kinder. Institutionelle Betreuung, Bewegungsmangel, Ernährung, Digitalisierung, Pandemie und vieles weitere haben einen unmittelbaren Einfluss auf Kinder. Kommen mehrere ungünstige Entwicklungsfaktoren zusammen, benötigen die Kinder viele Unterstützungsangebote. Die sozialen Medien führen zusätzlich zu einer großen Verunsicherung und Polarisierung.

Wie gut kann eine Kita all das überhaupt auffangen?

Nur sehr bedingt. Um dies bedürfnisorientiert umzusetzen, wären mehr Fachkräfte, multiprofessionelle Teams und bessere räumliche Bedingungen notwendig.

Wie erleben Sie in dieser Situation die Eltern?

Von verständnisvoll, ruhig und unterstützend bis unsicher, aufgebracht und besorgt oder auch schweigend oder laut und fordernd. Es ist ein bunter Blumenstrauß an Emotionen. Es braucht mehr Verlässlichkeit, und dafür müssen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wir wollen nicht zum Prellbock werden.

Was würden Sie sich im Miteinander manchmal wünschen?

Verständnis und Vertrauen, dass unser Handeln in jeglichen Situationen zum Wohle aller gestaltet wird. Ich wünsche mir einen Perspektivwechsel, um auch die Sichtweise der Mitarbeiterinnen nachvollziehen zu können. Gemeinsames Engagement für eine bessere Bildungswelt lässt uns hoffen, dass sich bald etwas verändert.

Was müsste sich aus Ihrer Sicht jetzt am dringendsten ändern?

Seit Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes von 2021 zeigen sich deutlich strukturelle Defizite, die den pädagogischen Alltag in den Kindertagesstätten extrem erschweren. Die Realität offenbart täglich, dass dringende Anpassungen in den Bereichen Personalschlüssel, Inklusionspraxis, Sprachförderung und Fachkräftegewinnung notwendig sind. Eine kurzfristige Maßnahme zur Entlastung wäre die Beantragung von „Mehrpersonal“. Diese Möglichkeit entfällt leider seit der Einführung des Kita-Zukunftsgesetzes. Daher wäre eine frühzeitige Evaluation des Gesetzes dringend notwendig. Es braucht konkrete Verbesserungen – jetzt!

Was gibt Ihnen trotzdem die Kraft, in diesem Beruf zu bleiben?

Das Fundament unserer Gesellschaft ist die frühkindliche Bildung. Ich engagiere mich mit Herzblut und Leidenschaft für Kinder. Um für ihre Belange einzutreten, braucht es Erwachsene, die sich für sie einsetzen und ihnen eine Stimme geben. Die lokale Vernetzung in unserem Sozialraum bietet daher ein großes Potenzial, sich für Kinder stark zu machen und für gerechtere Bedingungen einzusetzen. Wir als Team möchten die Entwicklung der Kinder liebevoll begleiten.

Zur Person

Nina Windecker ist staatlich anerkannte Erzieherin und Sozialfachwirtin. Sie arbeitet seit 2018 als Leitung in der Kita „Unteres Münstertal“. Darüber hinaus engagiert sich die 35-jährige Pädagogin in verschiedenen Netzwerken, Vereinen und Ausschüssen, insbesondere in den Netzwerken „Frühe Hilfen Donnersbergkreis“ und „KipsE – Kinder psychisch kranker Eltern“. Als Vertreterin ist sie im Jugendhilfeausschuss des Donnersbergkreises. Durch diesen Einsatz möchte sie Menschen unterstützen, Verbindungen schaffen und das lebendige Miteinander fördern.