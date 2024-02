Viel Grau, hinter dem ab und an die Sonne hervorlugt, dazu Temperaturen, die deutlich zu hoch sind für diese Jahreszeit: Das Wetter der nächsten Tage kommt etwas trist daher.

Im Vorfeld eines Tiefs bei den Britischen Inseln wird mit südöstlicher Strömung sehr milde Luft in unsere Region transportiert. Die Kaltfront eines nach Nordwestrussland wandernden Tiefs überquert uns, dadurch gelangt auf Samstag dann wieder etwas kältere Nordmeerluft nach Mitteleuropa. Eine nachrückende Hochdruckzone könnte am Wochenende für freundlicheres Wetter sorgen.

Vorhersage

Donnerstag: Neben durchziehenden Wolkenfeldern sollte zwischendurch auch mal die Sonne die Gelegenheit bekommen, sich in Szene zu setzen. Dann wird es für Mitte Februar doch schon ungewöhnlich warm.

Freitag: Der Tag startet insgesamt frühlingshaft, wenngleich die Wolken die Vormachtstellung am Himmel besitzen und eher selten den Blick auf die Sonne freigeben. Dennoch bleibt es für die Jahreszeit viel zu warm. Am Abend sowie in der Nacht auf Samstag überquert uns eine Regenzone. Dabei kann der Wind etwas auffrischen.

Samstag: Die Temperaturen gehen zwar zurück, bleiben aber dennoch ziemlich mild für Februar. Dazu gibt es tagsüber eine recht freundliche Mischung aus gelegentlichen sonnigen Phasen und durchziehenden Wolkenpassagen.

Sonntag: Nach teils klarer Nacht mit Gefahr von Bodenfrost scheint zunächst des öfteren die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen aber vermutlich wieder vermehrt Wolkenschleier auf und hüllen die Sonne ein. Dabei erreichen die Temperaturen bei schwachem Wind ähnliche Werte wie am Vortag.

Weiterer Trend

Bis Dienstag oder Mittwoch ändert sich wenig. Anschließend wird es von Westen voraussichtlich wieder unbeständiger und windiger.