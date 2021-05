Ein Test, keine Umkleidemöglichkeit, Maske auf den Laufwegen, auf Abstand achten, beschränkte Trainingszeit – das alles gilt es zu beachten, wenn jemand sich in einem Fitnessstudio in Bewegung bringen will. Ist das nicht ein bisschen viel des Guten? – Wohl nicht.

Der Test ist tatsächlich etwas lästig, aber auch schon Alltag. Das mit dem Nicht-Umziehen-Können lässt sich mit ein wenig Phantasie gestalten, und die Maske ist inzwischen ja schon ein gewohnter Begleiter. Der Abstand ergibt sich mehr oder weniger durch die Position der Geräte von allein, und in 90 Minuten Trainingszeit kann man sich schon einen ordentlichen Muskelkater holen. Wenn das alles dazu führt, die Verbreitung des Virus zu verhindern und unseren günstigen Inzidenzstatus zu erhalten oder gar zu verbessern, sind die Auflagen aushaltbar und sinnvoll. Und wenn man auf dem Laufband richtig schön schwitzt, ist sowieso alles wie sonst.