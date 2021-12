Rund ein Viertel der Belegschaft des DRK-Krankenhauses in Alzey hat sich krank gemeldet. Die Folge: Am Dienstag gab es einen Aufnahmestopp. Ab Donnerstag sollen zumindest wieder Notfallpatienten in der Chirurgie versorgt werden – vorausgesetzt, es gibt keine weiteren Krankmeldungen.

„Wir können zwei komplette Stockwerke nicht betreiben, uns fehlt das Personal“, sagt der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Alexander Frohmajer. Bereits seit einiger Zeit bleibt die Abteilung für Wahlleistungen und Belegbetten geschlossen, und mittlerweile werden auch auf der Inneren keine Patienten mehr aufgenommen. Ein Grund für die akute Personalnot ist auch – aber nicht nur – Corona. Dabei habe sich gezeigt, dass vor allem Infektionen im privaten Bereich Auslöser seien. Eine schlechte Impfquote der Mitarbeiter könne als Ursache für die Ansteckung jedenfalls ausgeschlossen werden. „Die Impfbereitschaft im Haus ist sehr hoch“, unterstreicht Frohmajer. So gebe es unter den positiv getesteten Mitarbeitern auch solche ohne Krankheitssymptome, die aber in Quarantäne bleiben müssten. „Da hoffen wir natürlich, dass diese Mitarbeiter auch schnell wieder fit und einsatzbereit sind.“

Seit Pandemiebeginn unter Volllast

Der Grund für den hohen Krankenstand sei wohl eher in einer jahreszeitlich bedingten Infektwelle zu suchen, die sicher auch durch die allgemeine Erschöpfung der Mitarbeiter begünstigt werde. „Wir hatten ja seit Beginn von Corona im Grunde keine Pause“, berichtet der Ärztliche Direktor. Als die Fallzahlen im Sommer zurückgingen, musste weiter unter Volllast gefahren werden, weil alle verschobenen Operationen nachgeholt werden mussten. Dazu gehörten beispielsweise Endoprothetik-Operationen, wie Hüftgelenk- oder Kniegelenkersatz, ebenso manche Wirbelsäulenoperationen. Da sei es zu einem regelrechten Stau gekommen. „Das haben wir dann in der Zeit abgearbeitet, als die Coronazahlen niedrig waren“, so Frohmajer. Und dann ging es ungebremst weiter in die vierte Corona-Welle.

Ordentliche Portion Frust

Elf Corona-Patienten werden derzeit im DRK-Krankenhaus Alzey versorgt, vor wenigen Tagen waren es noch 15. Ein Patient muss laut Frohmajer beatmet werden. Allerdings sind diese Zahlen immer nur Momentaufnahmen. „Wenn ein Corona-Patient in einem Zustand ist, dass er stationär aufgenommen werden muss, dann muss man immer damit rechnen, dass sich dessen Situation in kurzer Zeit verschlechtert. Wir müssen also immer schnell bereit sein zu reagieren“, sagt der Arzt. Im Falle eines beatmeten Patienten kann „reagieren“ dann auch heißen, dass dieser an die Uniklinik Mainz verlegt werden muss, wo er dann an eine Lungenmaschine angeschlossen wird.

Unter den Corona-Patienten im Krankenhaus gebe es durchaus auch geimpfte Menschen, allerdings seien entsprechend dem Bundestrend schwere Verläufe eindeutig bei den Ungeimpften häufiger feststellbar. „Für unsere Mitarbeiter ist das natürlich bitter, wenn sie sehen, dass wir Menschen versorgen müssen, die die Chance einer Impfung nicht genutzt haben und nun so schwer erkrankt sind.“ Da komme zu einer Dauerbelastung, die der Beruf nicht nur in Corona-Zeiten mit sich bringe, durchaus eine ordentliche Portion Frustration.

Hohes Patientenaufkommen in Kibo und Rockenhausen

Dass das Alzeyer Krankenhaus im zweiten Corona-Winter vor eine derart dramatische Situation gestellt wird, hätte aus der Sicht von Frohmajer vermutlich ebenso verhindert werden können wie die Heftigkeit der vierten Welle. „Man hätte, und das sehen viele Kollegen genauso, im August/September beim Impfen mehr Druck aufbauen müssen, um besser gewappnet zu sein“, ist er überzeugt. Dass die Nachfrage nach der Impfung jetzt so hoch sei, sei zwar erfreulich, könne aber allenfalls eine fünfte oder sechste Welle abschwächen, für die jetzige komme es zu spät. Froh sei er aber über die Haltung der Mitarbeiter im DRK-Krankenhaus in diesem Punkt: Dort sind fast alle bereits geboostert.

Bislang habe der Aufnahmestopp in Alzey noch keine Auswirkungen auf die Standorte Kirchheimbolanden und Rockenhausen des Westpfalz-Klinikums gehabt, sagt dessen Regionaldirektor Manuel Matzath. Zwar habe es am Dienstag „wie auch in den letzten Tagen und Wochen in der Notaufnahme am Standort Kirchheimbolanden, aber auch stationär an beiden Standorten im Donnersbergkreis ein hohes Patientenaufkommen“ gegeben. Dies jedoch führe man nicht „auf die bedauerliche Situation des DRK-Krankenhauses in Alzey“ zurück. Matzath: „Inwieweit sich die Situation in den kommenden Tagen auf uns auswirkt, bleibt abzuwarten.“

Info



Das DRK-Krankenhaus Alzey ist ein Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mit 161 Planbetten. Es verfügt über die Hauptfachabteilungen Innere Medizin/Intensivmedizin, Chirurgie, Akutgeriatrie/Palliativmedizin und Anästhesie. Ergänzt wird das Angebot durch die Belegabteilungen für Mund-Kiefer-Gesichts-Chirugie, Gynäkologie, HNO und Urologie, in denen jeweils mehrere niedergelassene Ärzte tätig sind.