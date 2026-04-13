Die Pfarrei Heilige Anna wird sich von vier Kirchengebäuden trennen. Das teilten Pfarrer Stefan Haag und der Verwaltungsrat jetzt mit. Der Grund: die Finanzen.

Die katholische Kirche ist in Deutschland nicht mehr auf Rosen gebettet. Wie bei den evangelischen Schwestern und Brüdern auch, bleiben zunehmend die Schäfchen weg, es fehlt an dem entsprechenden Steueraufkommen.

Was tun? Immer öfter kommen die entscheidenden Gremien daher zu dem Schluss, sich von Immobilien zu trennen. So ist die Situation auch in der Pfarrei Heilige Anna in Kirchheimbolanden. „In den vergangenen Monaten haben sich unsere Pfarrgremien und der Verwaltungsrat intensiv mit der finanziellen Situation unserer Pfarrei und dem Erhalt unserer Immobilien beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass wir unseren umfangreichen Gebäudebestand nicht mehr in dem bisherigen Umfang unterhalten können“, heißt es in einem von Pfarrer Stefan Haag und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Erich Leber, unterzeichneten Schreiben an die Gemeindemitglieder.

Nach eingehender Beratung hätten die Gremien daher beschlossen, bei der Diözese den Antrag auf Profanierung der Filialkirchen in Ilbesheim, Mörsfeld, Oberwiesen und Orbis zu stellen. Dabei handelt es sich um einen Rechtsakt, mit dem ein Kirchengebäude entweiht und damit weltlich wird. Ein solches Gebäude kann anschließend verkauft, umgebaut oder anderweitig genutzt werden.

Die Unterzeichner nennen diesen Schritt einen schweren, aber notwendigen, um die Pfarrei finanziell zu entlasten und die pastorale Arbeit auch künftig aufrechtzuerhalten.

Die Entscheidung ist bereits gefallen, dennoch sollen im Rahmen dieses Prozesses auch die Gemeindemitglieder gehört werden – im Rahmen einer Gemeindeversammlung, die am kommenden Samstag, 18. April, in der Filialkirche St. Johannes der Täufer in Ilbesheim stattfinden soll; im Anschluss an eine Vorabendmesse, die um 17 Uhr beginnt.

Wie es in der Einladung heißt, werden Pfarrer Haag, Mitglieder des Pfarreirates und des Verwaltungsrates den bisherigen Prozess erläutern und Fragen beantworten.