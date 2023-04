Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis ist ein 18-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag auf der K64 in einer Linkskurve mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann, der nach Polizeiangaben von Einselthum in Richtung Albisheim unterwegs gewesen ist, stürzte im Straßengraben und verletzte sich dabei leicht. Da nach der Erstmeldung schwerere Verletzungen zu befürchten waren, ist zur medizinischen Versorgung des 18-Jährigen auch ein Rettungshubschrauber vor Ort gewesen.