Nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen war nach Polizeiangaben vermutlich der Grund für den Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen ereignete. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Auto die B 47 in Richtung Marnheim und wollte ein vorausfahrendes Fahrzeugs überholen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.