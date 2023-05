Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sonja Wolf bangt um ihre Existenz. Für den Betrieb ihrer Spielhalle in der Luitpoldstraße gibt es keine Genehmigung mehr, ab Juni müssen dort die Türen geschlossen bleiben. Ein Ende mit Ansage.

Sonja Wolf arbeitet seit 37 Jahren in der Spielhalle in der Luitpoldstraße in Rockenhausen, erst als Angestellte, später als Inhaberin. Doch damit wird im Juni 2021 Schluss sein. „Ich