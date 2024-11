Zoe Keller de Almeida Soliz ist die 62. Weinkönigin des Anbaugebietes Nahe, zum dem auch die Weinberge im Alsenz-, Moschel- und Appeltal gehören. Sie wurde am 2. Novembers im Kurhaus Bad Kreuznach nach einer Befragung durch eine Fachjury und durch das Publikum gewählt.

Die neue Weinkönigin stammt aus Köln und ist ausgebildete Winzerin. Nach zwei Jahren Ausbildungszeit an der Ahr wechselte sie im dritten Jahr zum DLR (Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum) in Bad Kreuznach und bekam so Kontakt zu der Region und den Menschen. Sie arbeitete zuletzt im Weingut Gällweiler in Sankt Katharinen und hat im Oktober ein Weinbaustudium in Geisenheim aufgenommen.

Ihr zur Seite steht als Naheweinprinzessin Laura Ludwig aus Bad Kreuznach. In diesem Jahr hatten sich erstmals nur zwei Frauen zur Teilnahme an der Wahl bereiterklärt.