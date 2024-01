Am kommenden Wochenende feiert das Jugend-Ensemble des Zirkus Pepperoni Premiere mit dem neuen Zirkustheaterstück „Tagsüber Zirkus – Abends Theater“. Der Titel wurde von den Jugendlichen selbst gewählt und passt sowohl zur neuen Show als auch zum Zirkushaus in Rockenhausen allgemein, wo die Zirkustheaterstücke geprobt werden und immer viel Leben ist. In „Tagsüber Zirkus – Abends Theater“ präsentieren 16 junge Artisten und Artistinnen ein fantasievolles Programm mit Luftartistik, Akrobatik, Balance und Jonglage.

Die drei Aufführungen finden im Zirkushaus statt: am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr, am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Der Eintritt kostet zwölf Euro, für Erwachsene, zehn Euro ermäßigt und sechs Euro für Kinder.

Karten

Kartenvorbestellungen können per E-Mail an info@zirkus-pepperoni.de gesendet werden.