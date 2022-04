Das war für die „Pepperoni“ ein guter Auftakt in die „Wochen der offenen Tür“, mit denen der Kinder- und Jugendzirkus momentan sein neues Gebäude in der Rockenhausener Schlossstraße einweiht: 1990 Euro hat das Makler-Unternehmen „Immo Sozial“ aus Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) dem Verein gespendet.

Den Scheck hat Inhaber Marco Scherer, der sich bei einem Rundgang begeistert vom Zirkushaus zeigte, an Pepperoni-Projektleiter Dieter Krücken überreicht. Hintergrund der „unrunden“ Summe: Die Firma bringe „wirtschaftliche und soziale Interessen in Einklang“, heißt es auf der Internetseite von „Immo Sozial“. Demnach gehe beim Verkauf einer Immobilie ein Drittel der Maklerprovision an ein regionales, soziales Projekt – wobei die bisherigen Eigentümer entscheiden dürfen, „wer dieses Geld erhält“. Im konkreten Fall hatte eine dem Zirkus schon seit längerem verbundene Familie entschieden, dass dieser den Betrag bekommen soll.

Die Spende kann der gemeinnützige Verein und freie Träger der Jugendhilfe sehr gut gebrauchen: Der Kinder- und Jugendzirkus hat vor rund drei Monaten nach jahrelanger Bauzeit seine neuen Räume bezogen. Ein finanzieller, körperlicher und emotionaler Kraftakt, an dem zahlreiche interne und externe Unterstützer mitgewirkt haben.

Neue Ideen „noch nicht spruchreif“

Um ihnen allen trotz noch immer vorhandener Corona-Beschränkungen das schmucke Domizil präsentieren zu können, hat sich das Pepperoni-Team ein zweiwöchiges Programm mit verschiedenen Elementen überlegt. Eines davon war die Möglichkeit, an den beiden jüngsten Markt-Freitagen vormittags in das nahe gelegene Zirkushaus „hineinzuschnuppern“. Das Angebot sei rege genutzt worden, betont Krücken – zumal sich die Gäste angesichts des widrigen Wetters im Trockenen bei einem Kaffee aufwärmen konnten. Dabei habe es „interessante Gespräche mit neuen Ideen“ gegeben, die aber „noch nicht spruchreif sind“, so der Pepperoni-Chef.

Noch zwei Aktionen stehen aus: Am morgigen Sonntag, 14 bis 17 Uhr, wird zu einem Familientag mit verschiedenen Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche eingeladen. Und zum Abschluss werden am kommenden Mittwoch, 13. April, parallel zu dem wegen Karfreitag vorverlegten Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr ein weiteres Mal die Türen zur Besichtigung des Gebäudes geöffnet.