Der Zirkus Pepperoni bietet wieder zwei Ferien-Workshops im Zirkushaus Rockenhausen an. Von Dienstag, 21., bis Freitag, 24. Juli, sowie von Montag, 27., bis Freitag, 31. Juli, können sich Kinder ab acht Jahren („nach oben keine Grenze“, schreibt der Veranstalter) jeweils von 9 bis 16 Uhr in verschiedenen Zirkusdisziplinen ausprobieren: Jonglieren, Diabolo, Einradfahren, Luftartistik, Akrobatik und vieles mehr.

Am letzten Tag gibt es jeweils von 14 bis 15 Uhr eine Vorführung, zu der die Kinder ihre Verwandten und Freunde einladen können. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an info@zirkus-pepperoni.de.