Wie der Polizei erst am Samstag mitgeteilt wurde, ist bereits in der Nacht vom 6. auf den 7. November ein Zigarettenautomat in der Albisheimer Hauptstraße aufgebrochen worden. Dabei wurde dieser stark beschädigt, und der Inhalt wurde gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die zur Tataufklärung beitragen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0.