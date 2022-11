Bislang unbekannte Täter haben in der Einselthumer Hauptstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und die Ware entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt, die Polizei vermutet aber, dass er in den vergangenen zwei Wochen liegt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unklar. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.