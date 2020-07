An dem Ziegenprojekt von Rosa Muth, Florian Scholl und ihren Töchtern Zoe und Mia gibt es buchstäblich nichts zu meckern...

Es waren einmal zwei Zicklein. Sie wurden in einem Odenwälder Milchbetrieb geboren, aber alles sah danach aus, als wenn in dieser Welt kein Platz für sie sei. Da kam im richtigen Augenblick eine Familie aus Bennhausen zu Besuch. Sie fand Gefallen an den kleinen Zicklein und sorgte für eine märchenhafte Wendung. Dies ist die Geschichte von Bella und Finchen.

Im Donnersbergkreis gibt es 81 Gemeinden, davon sind die meisten dörflich angelegt, und entsprechend wundert sich niemand darüber, dass es außer den insgesamt knapp 75.000 Menschen, die hier leben, auch zahlreiche tierische Mitbewohner gibt: Hühner, Pferde, Kühe, Schafe, Schweine – und Ziegen. Zwei davon genießen in Bennhausen und Umgebung besondere Aufmerksamkeit. Was an ihnen ist so außergewöhnlich?

Erst einmal gar nichts. Die beiden Paarhufer leben als Haustiere zusammen mit 13 Hühnern auf dem Anwesen von Rosa Muth und Florian Scholl. Die waren vor gut einem Jahr mit ihren neun- und zwölfjährigen Töchtern Mia und Zoe im Gespräch über die mögliche Anschaffung von Haustieren. Die sollten zur Familie passen; Meerschweinchen, mongolische Wüstenrennmäuse oder ähnlich exotische Gesellen kamen nicht in die engere Wahl.

Vor dem Schlachter gerettet

„Es sollten markante Tiere sein, mit eigenem Willen und mit Verteidigungsmechanismus“, erzählt Florian Scholl. So begann das Projekt „Ziege“, und an einem Wochenende wurde es ernst. Die Familie fuhr in den Odenwald in einen Ziegenmilchbetrieb, und die Entscheidung fiel auf ein braunes Edelzicklein – Bella – und ein „gemischtes“ buntes – Finchen.

Beiden blieb damit das Schlachthofschicksal erspart. Stattdessen wurden sie in ihrem neuen Zuhause, weil sie erst ein paar Tage alt waren, mit Flaschenmilch aufgepäppelt. „Ich dachte eigentlich, mit zwei großen Töchtern muss ich nachts nicht mehr fütternd aufstehen“, berichtet Rosa Muth. „Aber das war mit unseren vierbeinigen Babys nötig. Als Finchen dann noch krank wurde und sogar am Tropf und unter der Rotlichtlampe lag, wurde die Betreuung noch intensiver. Manchmal durfte sie auch kurz zu uns ins Bett. So ist das halt mit Tieren und der Verantwortung, die man dann hat.“

Wandern mit Ziegen

Inzwischen erfreuen sich die beiden Wiederkäuer schon längst wieder bester Gesundheit, fühlen sich auf ihrer großzügigen eingezäunten Rasenfläche und im Stall offensichtlich wohl. Und nun kommt das Außergewöhnliche an dieser Ziegen-Familienkonstellation in Bennhausen: Nachbarn und Wanderer können sich ebenfalls an diesen Tieren freuen, denn Rosa, Florian, Mia und Zoe gehen mit ihren gehörnten Mitbewohnern nicht nur spazieren, sondern unternehmen auch ausgedehnte Wanderungen.

Und das ist dann wirklich ein witzig-irritierendes Bild, wenn die Ziegen mit Halsband und Leine durch die Wiesen ziehen. Oder wenn sie frei um die Familie herum- oder hinter ihr herlaufen. Sie reagieren auf Zuruf und kommen brav, als seien sie lange in der Ziegenschule gewesen. „Wir hatten noch nie so viel Kontakt zu anderen Menschen wie auf unseren Wanderungen mit Finchen und Bella“, erzählt Rosa Muth. „Es gibt kaum jemanden, der nicht reagiert, uns anspricht und nachfragt. Das ist immer amüsant und erfrischend.“

Brombeerhecken fressen sie am liebsten

„Die Tiere lieben unsere Ausgänge. Wenn wir am Tage mal zu lange damit warten, zeigen sie uns das durch eine ungeduldige Haltung“, ergänzt Florian Scholl. „Sie freuen sich auch immer auf die Büsche, die sie im Wald dann anknabbern können. Brombeerhecken sind ihre Favoriten.“

Unsere Fremdwörter „Kapriolen“ und „kapriziös“ gehen übrigens zurück auf die lateinische Bezeichnung für „Ziege“, „Capra“ – und das nicht ohne Grund. Im Bedeutungsspektrum der beiden Begriffe steht das Attribut „eigenwillig“ im Mittelpunkt. Und das gilt nicht nur für Bella und Finchen, sondern auch für die Bennhausener Familie. Hier haben sich Tier und Mensch durch eine Kapriole des Schicksals sehr eigenwillig, aber offensichtlich auf das Allerbeste gesucht und gefunden.