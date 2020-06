Am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr kam es in der Rockenhausener Straße in Marienthal zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Klein-Lkw und einem vorbeifahrenden schwarzen Pick-up. Der Fahrer des Klein-Lkw hielt von Rockenhausen kommend im Orteingangsbereich am rechten Fahrbahnrand an. Der Pick-up fuhr vorbei, touchierte dessen linken Außenspiegel und beschädigte nach Angaben der Polizei das Blinkerglas.

Der Fahrer fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das flüchtende Fahrzeug hatte nach Angaben des Geschädigten ein KL-Kennzeichen. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht unter Telefon 06361 91-0.