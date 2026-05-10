Die Polizei sucht drei Frauen, die einem Mann in einer medizinischen Notfallsituation geholfen haben. Eine andere Zeugin und Ersthelferin hatte der Polizei gemeldet, dass sie am Freitagvormittag zwischen 11 und 12 Uhr bei einem medizinischen Notfall eines jungen Mannes vor den Einkaufsmärkten in der Mühlstraße 3 in Kirchheimbolanden geholfen habe.

Zur genauen Sachverhaltsklärung bitten die Beamten alle Ersthelfer und Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 zu melden.