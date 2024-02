Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Unfallflucht in der Kirchheimbolander Fußgängerzone. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein noch unbekannter Fahrer zwei Sperrpfosten, die in der Schloßstraße angebracht waren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9112700 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de melden.