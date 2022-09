Am Donnerstagmorgen, zwischen 5.30 und 6 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße in Alsenz ein schwarzer Audi A6 mit ROK-Kennzeichen beschädigt. Der Schaden entstand vorne links an der Stoßstange. Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken geschah.

Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der verursachte Fremdschaden wird von der Polizei auf rund dreihundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Inspektion in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen.