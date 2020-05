Am Montagmorgen um 6.40 Uhr ereignete sich laut Polizeibericht im Westring eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte ein entgegenkommendes Auto am Außenspiegel und entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich unter 06352 911-100 bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Ebenfalls erwünscht sind Hinweise bezüglich eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße zwischen 17. und 25. Mai. Die Täter gelangten einer Polizeimitteilung zufolge auf noch unbekannte Weise in die Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.