Am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße geparkter grauer Opel Zafira mit AZ-Kennzeichen höchstwahrscheinlich von einem links daneben ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der Stoßstange und dem Kotflügel hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich darum zu kümmern. Der Schaden wird rund fünfhundert Euro geschätzt. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361/917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |rhp/jgl