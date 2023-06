Über das Fronleichnam-Wochenende trafen sich die Donnersberger Jugendfeuerwehren in Dreisen zum Zeltlager. Eine neue Höchstteilnehmerzahl gab es zwar nicht, aber die Feuerwehren würden seit der Pandemie großen Zulauf haben.

Ob Fußballturnier, Discoabend oder Nachtwanderung: Beim alljährlichen Zeltlager der Jugendfeuerwehren ist von Langeweile keine Spur. Auch dieses Jahr erwarteten die Teilnehmer über vier Tage verteilt zahlreiche Aktivitäten. Neben einem Ausflug zum Steinbruch „Eisensteiner Kopf“ in Kirchheimbolanden konnten die Jugendlichen unter anderem Tischgarnituren individuell gestalten. Diese sollen bei zukünftigen Zeltlagern verwendet werden. Auch für Verpflegung war gesorgt: Beim gemeinsamen Grillabend lernten sich die Jugendlichen, die aus Jugendfeuerwehren im gesamten Landkreis kamen, näher kennen.

Kreisjugendfeuerwehrwart Hermann Jung war mit dem Ablauf sehr zufrieden. „Wir haben sehr viel Glück mit dem Wetter“, freute er sich. „Es ist durchgehend sonnig. Wir haben schon einen Abholbehälter als Pool umfunktioniert, und halten jederzeit Getränke bereit.“ Bereits seit 1989 findet das Kreiszeltlager der Donnersberger Jugendfeuerwehren jedes Jahr in einem anderen Ort im Landkreis statt. Das letzte Mal fand das Treffen 2019 in Finkenbach-Gersweiler statt. Coronabedingt war danach erstmal Pause.

Mehr Mitglieder

Dieses Jahr ging es allerdings weiter: 223 Jugendliche aus 16 Jugendfeuerwehren im ganzen Landkreis waren dabei. Ein neuer Höchstwert sei das jedoch noch nicht, so Jung: „In den Jahren vor Corona hatten wir manchmal sogar deutlich über 300 Teilnehmer.“ Generell erlebten die 32 Jugendfeuerwehren des Kreises aber stärkeren Zulauf als noch vor der Pandemie. Ende des vergangenen Jahres zählten sie zusammen 386 Mitglieder.

Jung hat eine Vermutung, woran das liegt: „Das ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass wir unser Angebot erweitert haben, aber auch die Ortseinheiten machen sehr viel Werbung und schaffen ein breites Angebot“, berichtet er. Auch in Schulen und bei Veranstaltungen sei die Feuerwehr immer öfter präsent. „Außerdem haben wir inzwischen neun Bambini-Feuerwehren im Landkreis, bei denen schon Kinder ab sechs Jahren mitmachen dürfen, die dann später meistens bleiben.“

Selbstverteidigung wichtig für Einsatzkräfte

Obwohl die Arbeit vor Ort stets der Hauptschwerpunkt ist, bildet das Zeltlager mit einer Mischung aus gegenseitigem Kennenlernen und dem Erweitern der eigenen Fähigkeiten eine willkommene Abwechslung. Am Freitag war zum Beispiel die Kampfsportgruppe Vikings Muay Thai aus Marnheim zu Gast und absolvierte mit den Teilnehmern des Zeltlagers ein Selbstverteidigungstraining. Dabei wurde unter anderem gelernt, wie man einen Aggressor mit einfachen Griffen abwehren kann.

Jung meint, dass dieses Wissen für seine Schützlinge sehr wichtig ist: „Angriffe gegen Rettungskräfte sind ja leider immer öfter im Alltag präsent. Da ist es wichtig, sich schon in diesem Alter ein paar Fähigkeiten anzutrainieren, um im Notfall richtig reagieren zu können.“ Richtig reagieren heißt allerdings nicht gleich körperliche Auseinandersetzung: Auch deeskalierendes Verhalten steht auf dem Plan. Insgesamt nehmen die Jugendlichen zahlreiche technische und soziale Fähigkeiten vom Zeltlager mit. Jung hofft, dass das Interesse an der Jugendfeuerwehr auch in Zukunft anhält.

Info

Mehr Informationen über die Jugendarbeit der Kreisfeuerwehr gibt es unter www.kjf-dob.com.