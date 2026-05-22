Die Reaktivierung der Zellertalbahn war lange vor allem ein Hindernisparcours. Am Dienstag soll der Kreistag dafür sorgen, dass der Zug jetzt endlich ins Rollen kommt.

Die Zellertalbahn ist im Donnersbergkreis seit Jahren ein Dauerthema zwischen Hoffnung, Verzögerung und neuem Anlauf. Am kommenden Dienstag steht im Kreistag nun erneut eine wichtige Weichenstellung auf der Tagesordnung. Diesmal geht es nicht nur um ein politisches Bekenntnis zum Projekt, sondern ganz konkret um Geld und um die nächsten Schritte, damit die Bahn irgendwann tatsächlich auf die Schiene kommt.

Konkret soll der Kreistag ein Memorandum bestätigen, dem der Kreisausschuss Anfang März bereits zugestimmt hat. Darin bekennen sich die Beteiligten zur Fortführung der Reaktivierung: für den touristischen Verkehr, aber vor allem auch mit Blick auf eine spätere Rückkehr des regulären Personenverkehrs. Außerdem soll der Kreistag eine überplanmäßige Auszahlung von 2,37 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2026 beschließen. Ein weiterer Punkt: Der Kreisvorstand (bestehend aus dem Landrat und den Beigeordneten) soll ermächtigt werden, noch in diesem Jahr weitere Aufträge zu vergeben, damit es nicht erneut zu Verzögerungen kommt. Der Kreistag soll also den politischen Kurs bestätigen und zugleich die Voraussetzungen schaffen, damit weitergebaut werden kann.

Kosten liegen inzwischen bei rund zehn Millionen

In der jüngsten Ausschusssitzung hatte die Verwaltung einen deutlich optimistischeren Ton angeschlagen als in den Jahren davor. Landrat Rainer Guth hatte betont, dass man dem Regelverkehr so nah sei wie nie zuvor. Reiner Bauer, Abteilungsleiter Bauen und Umwelt, hatte mitgeteilt, dass die Arbeiten an der technischen Ertüchtigung der Strecke weitgehend abgeschlossen seien. Die Bahn könnte damit grundsätzlich wieder in Betrieb gehen.

Ganz erledigt ist das Projekt allerdings noch nicht – und teurer geworden ist es ebenfalls. Während frühere Planungen von gut acht Millionen Euro ausgingen, liegt man inzwischen bei rund zehn Millionen. Als Gründe nennt die Verwaltung zusätzlichen Aufwand im Oberbau, an Brücken und Durchlässen sowie unerwartete Schäden.

Für das laufende Jahr stehen nun weitere Maßnahmen in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro an. Dabei geht es vor allem um Arbeiten am Oberbau, um die Erneuerung einer Anschlussweiche und um weitere Arbeiten, die für die Aufnahme des Betriebs nötig sind. Im Haushalt waren dafür bisher aber nur 630.000 Euro vorgesehen. Deshalb braucht der Kreis jetzt die Zustimmung des Kreistags für zusätzliche 2,37 Millionen Euro.

Der entscheidende Punkt dabei ist die Finanzierung. Genau hier gab es bisher noch Unsicherheit. In der aktuellen Beschlussvorlage heißt es nun, das Land habe mit Bescheid vom 29. April klargestellt, dass es an seiner ursprünglichen Förderzusage festhalte. Damit können nach Angaben der Verwaltung noch ausstehende Landesmittel in Höhe von 4,69 Millionen Euro abgerufen werden. Aus Sicht des Kreises ist die zusätzliche Ausgabe damit gedeckt, ohne dass neue Kredite nötig wären.

Reaktivierungsbemühungen ziehen sich über Jahre

Schon im Kreisausschuss war übrigens deutlich geworden, dass die Zellertalbahn inzwischen perspektivisch nicht mehr nur als Ausflugsstrecke gesehen wird. Der touristische Verkehr bleibt zwar ein wichtiges Ziel, wird aber nun eher als Zwischenschritt gesehen. Der Blick richtet sich zunehmend auf die Rückkehr in den regulären Schienenverkehr. Laut Verwaltung könnte die Strecke bereits 2029 bei der nächsten Ausschreibung berücksichtigt werden. Im Erfolgsfall wäre ab etwa 2030 der Regelverkehr zwischen Worms und Kaiserslautern denkbar. Zusätzlichen Aufwind bekommt das Vorhaben durch die Wirtschaft: Die Firma Dyckerhoff plant einen eigenen Gleisanschluss.

Dass der Kreis so sehr auf die Reaktivierung der Bahnstrecke drängt, hat auch mit der langen Vorgeschichte zu tun. Der reguläre Personenverkehr wurde schon 1983 eingestellt. 2001 kehrte die Bahn als Ausflugsangebot an Sonn- und Feiertagen zurück. 2017 wurde dieser Verkehr wegen technischer Probleme gestoppt. Seitdem zieht sich die Reaktivierung über Jahre hin, begleitet von mehrfachen Ankündigungen und immer neuen Terminverschiebungen. Mal galt 2022 als Ziel, dann 2023, später war vom Neustart 2024 die Rede. Entsprechend groß ist die Zurückhaltung vieler Beobachter, solange nicht tatsächlich wieder Züge fahren.

Ein Knackpunkt bleiben die Bahnübergänge. Für ihre dauerhafte Sicherung sind größere Umbauten und ein Planfeststellungsverfahren nötig. Das läuft bereits, wird aber noch Zeit brauchen. Diese Maßnahmen sind zudem nicht im aktuellen Budget enthalten und müssen später gesondert finanziert werden. Kurzfristig konzentriert sich der Kreis deshalb auf das, was jetzt machbar und finanzierbar ist.