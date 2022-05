Für Touristen will die Verbandsgemeinde Göllheim in naher Zukunft noch viel mehr bieten. In diesem Bereich wird in den Jahren 2022 und 2023 ordentlich investiert. Aber auch für Feuerwehr und Katastrophenschutz soll Geld in die Hand genommen werden.

Die Wiederinbetriebnahme der Zellertalbahn steht bei den Tourismusprojekten ganz oben an. Bevor es losgehen kann, muss noch einiges getan werden. Dabei geht es bei dem verbandsgemeindeübergreifenden Projekt nicht um den Baufortschritt am Gleiskörper: Bevor die ersten Züge wieder fahren können, müssen die Bahnübergänge auf Vordermann gebracht werden. Dafür muss jede beteiligte Verbandsgemeinde einen Eigenanteil aufbringen.

Kaum weniger wichtig ist der Ausbau des Wirtschaftswegenetzes für den Fahrradverkehr. Bestehende Wirtschaftswege sollen im Lückenschluss für die Doppelnutzung erschlossen werden: Sowohl landwirtschaftliche Fahrzeuge als auch Fahrradfahrer sollen dort dann unterwegs sein. Neben dem Anreiz für Touristen geht es dabei auch darum, die lokale Infrastruktur zu verbessern. Außerdem soll für das Rebfugium bei Albisheim die Infrastruktur ergänzt werden. Mit den Tourismusprojekten verbundene Klimaschutzeffekte sind ein zusätzliches Anliegen.

Katastrophenschutzfahrzeug in Göllheim stationiert

Auch die Erfahrungen mit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal schlagen sich im Göllheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2022/23 nieder – sie gehen in die Planungen für die Feuerwehr ein. Ein vom Donnersbergkreis beschafftes hochgeländegängiges Wechselladerfahrzeug wird in Göllheim stationiert. Die Verbandsgemeinde bestückt das Trägerfahrzeug. Vorgesehen sind ein Wasser/Schaum-Modul, ein Abrollbehälter Logistik und eine Mulde, die zum Beispiel für den Transport von Sandsäcken genutzt werden kann. Ein Abrollbehälter Strom wird eingeplant. Für das kommende Jahr ist eine neue Sirenensteuerung samt Umrüstung vorgesehen. Zu den großen Posten gehört darüber hinaus der Kauf von Flächen, die der Albisheimer Feuerwehr als Parkplätze dienen sollen.

Etwas günstiger wird es für die Ortsgemeinden: Die Verbandsgemeindeumlage kann von 42 auf 41 Prozentpunkte gesenkt werden. Erst vor drei Jahren war sie schon einmal um zwei Punkte gesenkt worden. „Angesichts der schlechten finanziellen Ausstattung der Ortsgemeinden ist der Abschlag geboten“, betont Bürgermeister Steffen Antweiler. Kämmerer Fritz Jilek verwies aber auch auf die Chancen und Risiken der Planung: Die Inflation und mögliche Zinserhöhungen können in diesen Zeiten zum Problem werden. Positive Effekte versprechen die Entschuldung von Kassenkrediten und die Neuordnung des Finanzausgleichs.