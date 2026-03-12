Aufschwung für die Zellertalbahn: Der Ausflugsverkehr im Mai kommt, ist aber nur der Anfang: Jetzt rückt der Regelbetrieb in den Fokus. Eine gute Nachricht für Pendler.

Seit Jahren beschäftigt die Reaktivierung der Zellertalbahn Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit im Donnersbergkreis. Schon oft war die Hoffnung groß, am Ende folgte meist die Ernüchterung. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses gab es nun jedoch fast ausschließlich positive Signale – und nicht nur, was den Ausflugsverkehr an Sonn- und Feiertagen angeht, der im Mai wieder starten soll: „Beim Land ist etwas in Bewegung gekommen. Wir sind so nah wie nie zuvor am Regelverkehr“, sagte Landrat Rainer Guth. Zuvor hatte Reiner Bauer, Abteilungsleiter Bauen und Umwelt in der Kreisverwaltung, einen ausführlichen Sachstandsbericht vorgelegt. Demnach ist die Strecke technisch weitgehend ertüchtigt. Die Arbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen, sodass die Betriebsfähigkeit grundsätzlich hergestellt werden kann.

Allerdings ist das Projekt deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant. Pläne von 2018 gingen für die Reaktivierung der 28 Kilometer langen Strecke zwischen Monsheim und Langmeil von rund 7,9 Millionen Euro aus. Durch zusätzlichen Aufwand – insbesondere bei Brücken und Durchlässen sowie im Oberbau – steigen die Gesamtkosten allerdings auf rund zehn Millionen Euro, von denen 6,1 bereits verbaut sind. Eine Rolle spielen dabei auch unerwartete Schäden, etwa durch einen Dachsbau im Bahndamm. Wie Bauer deutlich machte, kann einen solchen nur zu verfüllen schon 100.000 bis 150.000 Euro kosten. Muss der Damm dagegen abgetragen und neu aufgebaut werden, kann locker mehr als eine Million fällig werden.

Regelverkehr hat belastbare Grundlage

Die gute Nachricht aus Sicht des Kreises: Landesmittel in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro sind zugesagt. Mit deren Auszahlung kann die Reaktivierung abgeschlossen und der Fahrbetrieb aufgenommen werden. Der Ausflugsverkehr ist dabei jedoch ausdrücklich nur als erster Schritt gedacht. Schon seit Beginn der Sanierung verfolgen der Kreis und die weiteren beteiligten Kommunen das Ziel, die Zellertalbahn perspektivisch wieder in den regulären Schienenverkehr zu integrieren. Diese Perspektive hat nun erstmals eine belastbare Grundlage.

Laut Verwaltung sind die zentralen Voraussetzungen erfüllt, um die Strecke bei der nächsten Ausschreibung der regulären Fahrleistungen berücksichtigen zu können. Eine Kosten-Nutzen-Analyse hat gute Werte erbracht. Diese Ausschreibung ist für 2029 vorgesehen. Im Erfolgsfall könnte frühestens ab etwa 2030 ein Regelverkehr im Stundentakt zwischen Worms und Kaiserslautern aufgenommen werden.

Ein zentrales Problem für die komplette Reaktivierung der Verbindung bleiben die Bahnübergänge: Sie müssen vergrößert, verbreitert und mit Sicherheitsanlagen wie Schranken oder Ampeln ausgestattet werden. Für solche umfangreichen Maßnahmen ist ein Planfeststellungsverfahren nötig, das bereits begonnen hat und voraussichtlich noch bis 2027 dauern wird. Die Kosten dafür sind nicht im aktuellen Budget enthalten und sollen später über Trassenentgelte refinanziert werden. Eine entsprechende Entscheidung des Zweckverbands wird Anfang März erwartet.

Dyckerhoff plant eigenen Gleisanschluss

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Projekt durch neue wirtschaftliche Perspektiven. So plant und finanziert der Göllheimer Zementhersteller Dyckerhoff einen eigenen Gleisanschluss im Bereich Marnheim. Weitere Unternehmen haben laut Reiner Bauer bereits Interesse angemeldet, und es gibt eine hohe Pendlernachfrage. In diesem Zusammenhang haben auch die Ortsgemeinden Börrstadt und Steinbach, die bisher nicht über einen Bahnhaltepunkt verfügen, ein entsprechendes Interesse an einem gemeinsamen Haltepunkt angemeldet.

Vor diesem Hintergrund hat die Lenkungsgruppe der Zellertalbahn – bestehend aus den Landräten der Kreise Donnersberg und Alzey-Worms sowie Vertretern der beteiligten Verbandsgemeinden – ein gemeinsames Memorandum verabschiedet. Darin bekennen sich die Beteiligten zum touristischen Verkehr, zur Bahnanbindung von Dyckerhoff und zur Nutzung der Strecke als Perspektive für eine spätere Aufnahme des Personenverkehrs. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat dem Memorandum nun einstimmig zugestimmt. „Die Botschaft aus Mainz war wichtig und hat dem Tag eine positive Richtung gegeben“, sagte Bauer mit Blick auf die mündliche Zusage des Landes zur Finanzierung der Fördermittel. Nun gehe es darum, die nächsten Schritte konsequent umzusetzen.