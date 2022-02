Ein weiterer Arbeitseinsatz an der Strecke der Zellertalbahn findet voraussichtlich Anfang März in Marnheim statt. Dann will der Förderverein Eistalbahn ein Schienenstück an der Weiche im Bahnhof in Marnheim tauschen, da ein Teil des Schienenprofils ausgebrochen ist.

Im November wurden noch rund 1200 Tonnen Schotter auf rund 14 Kilometer der insgesamt 28 Kilometer langen Strecke zwischen Monsheim und Langmeil verteilt. Nachdem das Schienenstück ausgetauscht ist, soll der Schotter anschließend verdichtet werden. Auch in Monsheim wurde bereits ein großes Schienenstück ausgetauscht.

„Das Tauschen des Schienenstückes ist sehr aufwendig“, erklärt Berkay Salman, Pressesprecher vom Förderverein Eistalbahn. Das defekte Schienenstück müsse erst abgeschraubt und ausgehoben werden. „Anschließend wird das neue Schienenstück mit einem Kran eingesetzt und mit einer speziellen Schraubmaschine an den Schwellen befestigt.“

Schon rund 2400 Schwellen ausgetauscht

Das schwebende Stück Schiene ist ungefähr acht Meter lang und wiegt insgesamt 400 Kilogramm. Gehoben wird das Schienenstück mit einem Kran, der sich auf dem historischen Schwerkleinwagen (SKL) befindet. Der SKL wurde 1973 gebaut und vom Förderverein Eistalbahn gerettet. „Er fährt rund 70 km/h schnell“, erklärt Lokführer Björn Schmidt, ebenfalls Mitglied im Förderverein Eistalbahn. „Allerdings darf man auf dem aktuellen Baugleis nur 20 Stundenkilometer schnell fahren.“

Die Arbeiten im März sind nicht die ersten: „In den vergangenen Monaten wurden auf der Strecke schon mehrere Schienenteile und rund 2400 Schwellen ausgetauscht“, berichtet Tom Eidelmann, Vorsitzender des Fördervereins Eistalbahn. Geplant seien noch Prüfungen der Brücken, Durchlässe und Bahnhöfe.

Zur Sache

Der Förderverein Eistalbahn besteht seit 1989, erzählt Horst Metzler, ehemaliger Vorsitzender und betrieblicher Berater für die Eisenbahninfrastruktur Donnersbergkreis. Die Strecke für die Zellertalbahn wurde 1872 in Betrieb genommen. 1983 wurde der Personenverkehr, 1998 der Güterverkehr eingestellt. 2001 wurde die Strecke für den Ausflugsverkehr reaktiviert, aber 2017 wegen nötiger Modernisierungsarbeiten stillgelegt. Die erforderlichen Bauarbeiten an Schienen und Schwellen laufen seit Juni 2021. Im Jahr 2023 soll dann der Ausflugsverkehr wieder unterwegs sein.