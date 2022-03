Ein Zeichen für Solidarität setzten die D-Jugendlichen der TSG Zellertal und des FJFV Donnersberg vor dem Pokalspiel am Mittwochabend. Gemeinsam liefen beide Teams mit einer ukrainischen Flagge und dem Schriftzug „Nor War“ (Kein Krieg) auf, zudem wird der Erlös aus dem Essensverkauf gespendet.

TSG-Trainer Daniel Bernhardt hatte die Idee, weil der Krieg in der Ukraine auch bei seinen Spielern Gesprächsthema ist. „Wir müssen einfach zuschauen, was dort passiert und können nichts machen.“ 405 Euro kamen insgesamt zusammen, die TSG Zellertal beteiligte sich an der Aktion mit 100 Euro. „Es ist nicht unglaublich viel, aber wenn dadurch andere angeregt werden, dasselbe zu tun, hilft es auch ein bisschen.“ Das Geld geht an „Ein Herz für Kinder“. Die TSG Zellertal, so Bernhardt, setze sich immer wieder dafür ein, den Spielern mehr als nur den Spaß am Fußball zu vermitteln. „Uns ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen nicht nur sportlich heranzuziehen, sondern ihnen auch bestimmte Werte wie Hilfsbereitschaft zu vermitteln.“ Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise eine Spendensammlung nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Fußball gespielt wurde am Mittwochabend aber natürlich auch. In einem fairen und ausgeglichenen Spiel unter guter Leitung des Schiedsrichters siegte der FJFV Donnersberg mit 1:0.