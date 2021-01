In der Neumayer-Station in der Antarktis ist jetzt eine Kiste mit Wein angekommen, die im August 2020 vom Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Hannes Kopf, von Neustadt aus auf die Reise geschickt worden war.

Wie die SGD Süd mitteilt, befand sich in dieser handgezimmerten Holzkiste mit 70 Flaschen Wein neben anderen guten Tropfen aus Rheinhessen und der Pfalz auch ein Secco aus dem Zellertal.

Neumayer ist gebürtiger „Kerchemer“

Hintergrund der Aktion ist eine Patenschaft, die die frühere Bezirksregierung und heutige SGD Süd zu Ehren des in Kirchheimbolanden geborenen Forschers Georg von Neumayer übernommen hat. Die MS Polarstern hat am 20. Dezember im Heimathafen Bremerhaven abgelegt und nach 14.000 Kilometern Non-Stop die Atka-Bucht in der Antarktis angesteuert.

Dann wurde die XXL-Kiste abgeladen und mit Pistenraupen und Schneescootern zur zehn Kilometer entfernten Station gebracht. Aber die Flaschen werden jetzt noch nicht entkorkt. Das Überwinterungsteam öffnet die Kiste traditionell erst zu Mittwinter, am 22. Juni. An diesem höchsten Feiertag in der Antarktis werden dann einige Flaschen Wein zu einem festlichen Menü genossen.